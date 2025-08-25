2 de Mayo: Corral custodiado por un Gato

Felipe Giménez reemplaza en el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero al defenestrado Marcelo José Palau, quien de 18 partidos dirigidos ganó 3, empató 9 y perdió 6.
Lea más: 2 de Mayo anuncia la vuelta de Giménez
En el Corral pedrojuanino, el Gallo norteño solo pudo triunfar una sola vez en la temporada (sobre Luqueño), por lo que la misión inicial del Gallo es volver a recuperar la fortaleza en la Terraza del país.
La primera etapa de Giménez en el profesionalismo en el club pedrojuanino comprende 60 juegos, de los cuales ganó 22, igualó 18 y perdió 20.
Por la décima ronda del Clausura, el 2 de Mayo lidiará el sábado contra Recoleta FC, en choque programado para el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, a las 16:00.
La dotación “avícola” deberá recurrir en la semana a un escenario que cuente con césped sintético para una pequeña adaptación para el choque con el Canario.