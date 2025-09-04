2 de Mayo: Amín Molinas, “desempolvado” por Felipep

Con pocas posibilidades bajo la conducción técnica de Marcelo José Palau en el Sportivo 2 de Mayo, el mediocampista Amín Molinas es “desempolvado” con el retorno de Felipe Giménez, quien podría incluirlo de titular el domingo frente a Olimpia, en Pedro Juan Caballero.