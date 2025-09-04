2 de Mayo: Amín Molinas, “desempolvado” por Felipep

Amín Ezequiel Molinas, futbolista de 20 años, de los registros de Libertad, milita en el Sportivo 2 de Mayo a préstamo. Tuvo mucho protagonismo al inicio del ciclo con Felipe Giménez, destituido por malos resultados.
Con la llegada de Marcelo Palau, Amín pasó literalmente al “freezer”, ya que el uruguayo prefería jugadores de otras características para el mediocampo.
Molinas totaliza 15 partidos en este 2025 con el Gallo norteño y un gol. En el Apertura tuvo 14 presencias y llegó a la conversión, mientras que en este Clausura solo pudo estar presente en un solo cotejo.
Felipe Giménez, el popular Felipep, retornó al 2 de Mayo con la misión de enderezar el rumbo.
El domingo, 2 de Mayo recibirá a Olimpia, en duelo fijado para el estadio Río Parapití, a las 16:00, por la undécima fecha del campeonato Clausura.
El atacante Sergio Bareiro y el volante Ronald Cornet se encuentran lesionados. Este último es jugador del Decano, por lo que aún estando entero podría ser alistado por cláusula de contrato.
El “2” ganó un solo partido en la temporada en su Corral de la capital del Amambay.