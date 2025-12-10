2 de Mayo: Noguera se suma al staff técnico

Gustavo Noguera cumplirá en el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero la función de auxiliar de Eduardo Ledesma, quien de ayudante pasó a entrenador principal en reemplazo de Felipe Ariel Giménez.

Los demás componentes del staff son los mismos que venían trabajando en el Corral del Gallo norteño con vistas a la séptima temporada en la máxima categoría y la primera intervención en la Copa Libertadores, desde la primera fase clasificatoria.

En este 2025, el 2 de Mayo tuvo su estreno internacional, en la Sudamericana.

