2 de Mayo: Eduardo Ledesma toma la posta

La salida de “Felipep” del Corral del Gallo norteño generó muchos comentarios. Existe una versión que refiere una especie de confabulación de los propios integrantes del staff de Giménez, que llamativamente continúan en la institución albiazul, siendo su anterior ayudante el que ocupe el cargo principal.

El hecho de haber perdido la final de la Copa Paraguay en casa contra General Caballero de Juan León Mallorquín, con un planteamiento algo mezquino es uno de los puntos cuestionados al “Gato”, quien dio un paso al costado.

Esta es la primera experiencia de Ledesma al comando de un equipo técnico. Su nombramiento se produce en un año de entrenadores debutantes, como Roberto Nanni en Ameliano y Lucas Barrios, en Luqueño.

El 2 de Mayo competirá en 2026 por primera vez en la Copa Libertadores, desde la primera etapa clasificatoria. Para acceder a la fase de grupos deberá superar tres instancias. En esta temporada intervino en la Copa Sudamericana, siendo superado por Guaraní en la eliminatoria local.