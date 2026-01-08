2 de Mayo: René Rodríguez, retorno “avícola”

César Gregorio Ramírez (22 años) y Jesús Llano (24), que formaron parte de la familia albiazul del 2 de Mayo, efectivamente regresaron al Cacique, mientras que Brahian Matías Fernández (24) proseguiría su carrera en Sol de América, en la División Intermedia.

Lea más: Guerrero renueva con Alianza Lima, rival del 2 de Mayo

Eduardo Ledesma, quien fuera asistente de Felipe Giménez (actual conductor de Nacional), es ahora el técnico de cabecera del 2 de Mayo, que incorporó a Pedro Delvalle, Víctor Dávalos, Hosué Díaz y cuenta con la vuelta de Ulises Coronel, últimamente en Recoleta FC.

En contrapartida, los que dejaron la dotación fueron: Jesús Llano, César Ramírez, Brahian Fernández, Amín Molinas, Juan Segundo Feliú, Walter Bogado y Sergio Bareiro.

