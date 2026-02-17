2 de Mayo, en busca de una ventaja en la Fase 2 de la Copa Libertadores

2 de Mayo disputa hoy el primer partido de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Gallo afronta la serie después de una clasificación histórica ante Alianza Lima en la Fase 1. El adversario de los pedrojuaninos es nuevamente peruano: Sporting Cristal. El encuentro arranca a las 21:30, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Los dirigidos por Eduardo Ledesma, que perdieron 3-0 con Sportivo Ameliano por la quinta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, quieren repetir el triunfo ante los Blanquiazules en el estreno continental con el propósito de buscar el boleto a la Fase 3 la próxima semana en el Miguel Grau del Callao, en el distrito de Bellavista.

2 de Mayo, a una etapa de...

2 de Mayo está a una etapa de asegurar presencia continental en el semestre. Si el Gallo elimina a Sporting Cristal avanza a Fase 3, en la que debería enfrentar a Carabobo de Venezuela o Huachipato de Chile: si luego supera a venezolanos o chilenos, accede a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y si queda eliminado, a la Copa Sudamericana 2026.

La formación de 2 de Mayo vs. Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Óscar Romero, Sergio Sanabria, Alan Gómez; Elías Alfonso, Pedro Delvalle; Rodrigo Ruiz Díaz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La formación de Sporting Cristal vs. 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026

Diego Enriquez; Leandro Sosa, Miguel Araújo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Ian Wisdom, Gerald Távara, Catriel Cabellos; Maxloren Castro, Felipe Vizeu y Cristian Benavente.