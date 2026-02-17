2 de Mayo
17 de febrero de 2026 - 14:00

2 de Mayo, en busca de una ventaja en la Fase 2 de la Copa Libertadores

Los jugadores de 2 de Mayo celebran el empate y la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 en un partido ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima, Perú.
2 de Mayo enfrenta hoy a Sporting Cristal por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño, que eliminó a Alianza Lima en la Fase 1, busca una victoria para definir la serie la próxima semana en Perú. La ida comienza a las 21:30, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

2 de Mayo disputa hoy el primer partido de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Gallo afronta la serie después de una clasificación histórica ante Alianza Lima en la Fase 1. El adversario de los pedrojuaninos es nuevamente peruano: Sporting Cristal. El encuentro arranca a las 21:30, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Los dirigidos por Eduardo Ledesma, que perdieron 3-0 con Sportivo Ameliano por la quinta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, quieren repetir el triunfo ante los Blanquiazules en el estreno continental con el propósito de buscar el boleto a la Fase 3 la próxima semana en el Miguel Grau del Callao, en el distrito de Bellavista.

El paraguayo Diego Acosta, futbolista de 2 de Mayo, celebra un gol en el partido frente a Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
2 de Mayo, a una etapa de...

2 de Mayo está a una etapa de asegurar presencia continental en el semestre. Si el Gallo elimina a Sporting Cristal avanza a Fase 3, en la que debería enfrentar a Carabobo de Venezuela o Huachipato de Chile: si luego supera a venezolanos o chilenos, accede a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y si queda eliminado, a la Copa Sudamericana 2026.

Los futbolistas de 2 de Mayo posan en la foto previa al partido frente a Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
La formación de 2 de Mayo vs. Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Óscar Romero, Sergio Sanabria, Alan Gómez; Elías Alfonso, Pedro Delvalle; Rodrigo Ruiz Díaz.

La formación de Sporting Cristal vs. 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026

Diego Enriquez; Leandro Sosa, Miguel Araújo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Ian Wisdom, Gerald Távara, Catriel Cabellos; Maxloren Castro, Felipe Vizeu y Cristian Benavente.