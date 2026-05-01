Eduardo Ledesma: “La entrega y el compromiso fueron claves para cortar la racha”

“Realmente contento, sobre todo por la forma. Fue un partido muy dividido, muy luchado, donde el rival nos llevó por momentos contra nuestro arco con su juego aéreo. Pero si hay algo para destacar es la entrega del equipo, lo solidarios que estuvieron y el compromiso para pelear cada pelota”, señaló en conferencia.

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El técnico reconoció la importancia de cortar la racha negativa y lo que significa en la lucha por la permanencia: “Son rivales directos, partidos de seis puntos. Esta victoria nos da oxígeno, nos permite tomar aire en la tabla y también trabajar con más tranquilidad en la semana”.

En cuanto al desarrollo del juego, destacó la eficacia en momentos clave: “Son partidos duros, a veces nos tocó estar del otro lado. Hoy, cuando parecía que el rival se nos venía, apareció la genialidad de Pedro del Valle para volver a ponernos arriba. Eso nos ayudó a acomodarnos otra vez”.

También se refirió a la situación física de uno de sus dirigidos: “Lo de Fernando Cáceres —Matías para nosotros— podría ser una contractura fuerte o un desgarro. Habrá que esperar los estudios, pero es una baja sensible”.

Finalmente, el entrenador puso la mira en lo que viene: “Queremos regularidad, sobre todo en los resultados. Este partido tiene que servir para ganar confianza. Se vienen tres finales y necesitamos sumar la mayor cantidad de puntos posibles para cerrar bien el torneo”.