Marcelo Acosta celebra el corte de la racha y su aporte goleador

“Estamos muy felices porque no veníamos levantando cabeza y los resultados no se daban”, expresó el jugador, quien además destacó su rendimiento individual en el encuentro.
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Acosta, autor de uno de los goles del triunfo, también valoró lo personal dentro del logro colectivo: “En lo personal, muy feliz por el gol y por la racha negativa que pudimos cortar”.
El tanto del futbolista fue determinante en un partido clave para el conjunto pedrojuanino, que necesitaba sumar para recuperar confianza y encarar con mejores sensaciones lo que resta del campeonato.