2 de Mayo
01 de mayo de 2026 a la - 21:59

Marcelo Acosta celebra el corte de la racha y su aporte goleador

Marcelo Acosta festeja su gol para Sportivo 2 de Mayo colocando la pelota por debajo de su remera.
Marcelo Acosta festeja su gol para Sportivo 2 de Mayo colocando la pelota por debajo de su remera.

El mediocampista Marcelo Acosta (25 años), quien marcó un golazo en la victoria 2-1 de Sportivo 2 de Mayo sobre Sportivo Trinidense, comentó que el resultado permitió al equipo dejar atrás una racha negativa.

Por ABC Color

“Estamos muy felices porque no veníamos levantando cabeza y los resultados no se daban”, expresó el jugador, quien además destacó su rendimiento individual en el encuentro.

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Acosta, autor de uno de los goles del triunfo, también valoró lo personal dentro del logro colectivo: “En lo personal, muy feliz por el gol y por la racha negativa que pudimos cortar”.

El tanto del futbolista fue determinante en un partido clave para el conjunto pedrojuanino, que necesitaba sumar para recuperar confianza y encarar con mejores sensaciones lo que resta del campeonato.