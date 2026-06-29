El 2 de Mayo, con una incorporación de peso

Después de prestar servicio a Guaraní, en el que tuvo escasa participación (disputó solo dos partidos), Marcos Ezequiel Gómez Paredes continuará su carrera en el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

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Este es el tercer préstamo que hace Olimpia de su volante de 24 años, que en 2025 militó en el chileno Deportes Iquique, justo en su campaña de descenso a la segunda categoría.

Gómez es la contratación de mayor jerarquía del Gallo norteño en este mercado de pases. Se suma al plantel albiazul que dirige Eduardo Ledesma y al que se unieron recientemente Alexis Villalba, Ángel Aguilera, Alfredo Machado, César Gregorio Ramírez, Rodrigo Gómez, Fredy Silvero y ahora Marcos Gómez.

El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 26 de julio. El debut del conjunto “avícola” será contra Rubio Ñu, en el Corral amambaiense.