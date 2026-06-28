El 2 de Mayo analiza ofertas por Diego Acosta

Con un recorrido ya algo prolongado para su corta edad (23 años), Diego Emmanuel Acosta Curtido alcanzó en el Sportivo 2 de Mayo su mejor rendimiento, a tal punto que en la actualidad es requerido por dos importantes clubes de la región.

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Formado en Libertad y con pasado en las categorías de base del Atlético Mineiro, Kamaz Naberezhnye Chelny y FK Orenburg de Rusia, además del Sportivo Luqueño, en atacante se consolidó en el profesionalismo en el Gallo norteño, con el que lleva 53 partidos y 14 goles desde el 2025.

Las informaciones señalan que el ecuatoriano Barcelona de Guayaquil y el chileno Deportes Concepción son los interesados en el concurso del atleta, natural de Minga Guazú.

Consultado si recibieron algunas propuestas, el vicepresidente albiazul, Dr. Víctor Hugo Duarte Francia, señaló que el atleta es pretendido en el exterior, sin dar mayores detalles de los clubes que quieren contar con el concurso de Acosta.

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El directivo señaló que va a ser difícil encontrar un atacante central de la misma jerarquía.

“Si no encontramos otro centrodelantero no podemos desprendernos de él, porque es una posición en la que cuesta encontrar jugadores con desequilibrio y poder de gol”, significó.

La operación podría darse dependiendo del monto del ofrecimiento, ya que el Gallo norteño necesita oxigenar su Corral en términos económicos.