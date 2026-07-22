El 2 de Mayo continúa con las incorporaciones

Un plantel con renovación parcial es el que presenta el 2 de Mayo con miras al segundo tramo de la temporada.

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El Gallo norteño animará el viernes el primer partido del campeonato Clausura contra Rubio Ñu, en duelo fijado para las 16:00, en el estadio Río Parapití.

El club pedrojuanino incorporó al volante central Ángel Sebastián Aguayo (20 años), de Sol de América, con un efímero paso en el Santos de Brasil. El joven fue integrante de las selecciones Sub 17 y Sub 20, con la que disputó el Mundial de Rusia 2024.

Otra incorporación “avícola” es el mediocampista ofensivo argentino Matías Hernán Moya Cruces (28), últimamente en el Deportes Iquique de Chile. El jugador se formó en River Plate y actuó en Banfield, Ñublense y Colo Colo.

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Además llega al “Corral”, tras militar en el Deportivo Santaní, en la División Intermedia, el experimentado extremo Marcelo González Cabral (30), cuya extensa carrera comprende los clubes Guaraní, Independiente de Campo Grande, River Plate, Atlético Tucumán, Nacional, Sol de América y Tembetary.