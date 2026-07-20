Hoja de ruta del campeonato Clausura 2026

El segundo certamen liguero de la temporada se abrirá el viernes 24 de julio y se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre. El torneo Clausura 2026 se disputará con el formato tradicional, con dos ruedas corridas, hasta totalizar 22 rondas.

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La competencia otorga al campeón una plaza directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, define a los clasificados a los dos certámenes de la Conmebol mediante el puntaje acumulado y resuelve a los dos descendidos, a través del promedio.

Partidos de la primera fecha

La competencia tendrá continuidad de acuerdo al siguiente orden de juegos:

Tabla de promedios