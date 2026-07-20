Fútbol
20 de julio de 2026 a la - 10:03

Hoja de ruta del campeonato Clausura 2026

El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero albergará al primer partido del campeonato Clausura 2026, a ser animado por Sportivo 2 de Mayo y Rubio Ñu, el próximo viernes 24, a las 16:00.
El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero albergará al primer partido del campeonato Clausura 2026, a ser animado por Sportivo 2 de Mayo y Rubio Ñu, el próximo viernes 24, a las 16:00.Gentileza

El campeonato Clausura 2026 se iniciará el próximo viernes 24. En este material les presentamos los partidos de la primera fecha de manera desmenuzada, más las 21 rondas restantes que servirán de guía.

Por ABC Color

El segundo certamen liguero de la temporada se abrirá el viernes 24 de julio y se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre. El torneo Clausura 2026 se disputará con el formato tradicional, con dos ruedas corridas, hasta totalizar 22 rondas.

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La competencia otorga al campeón una plaza directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, define a los clasificados a los dos certámenes de la Conmebol mediante el puntaje acumulado y resuelve a los dos descendidos, a través del promedio.

Partidos de la primera fecha

La competencia tendrá continuidad de acuerdo al siguiente orden de juegos:

Tabla de promedios