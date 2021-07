Vitorino Hilton anuncia retirada a los 43 años

“Han sido 24 años de gran dedicación y amor por este deporte, que nos ha dado muchas cosas”, escribió el brasileño en Instagram, antes de dar las gracias a todos los clubes donde ha militado:

“Al Chapecoense, donde todo comenzó, al Paraná Clube, el Servette FC, el SB Bastia, el RC Lens, el OM (Olympique de Marsella) y, sobre todo, al MHSC (el Montpellier)”. Hilton jugó diez años en el Montpellier, con el que fue campeón de la liga francesa en 2012, dos años después de haber logrado el título nacional con el Marsella.

Récord de partidos

En la Ligue 1 francesa jugó 512 partidos, un récord para un jugador extranjero, y era considerado una de las figuras emblemáticas del campeonato. “La decisión no es fácil, pero ha llegado el momento de escribir una nueva página en el libro de mi vida. Todavía me duele el corazón al pensar que no volveré a un estadio como jugador profesional”, escribió Hilton. El Montpellier le propuso “continuar la historia en el seno del club en una nueva misión”.