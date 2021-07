Ecuador se fue de la Copa América sin ganar

La despedida de Ecuador se consumó sin ganar un solo partido en cinco presentaciones, apenas 3 empates; marcó 5 goles y recibió 9.

El sábado, la tricolor se marchó con una goleada 3-0 ante la Argentina de Messi. “Ecuador no ha tenido un buen rendimiento ni equilibrio, pero sobre todo no ha tenido una estructura futbolística. En esta Copa vimos como ya mejoraron Perú y Colombia, y hasta Venezuela dejó una buena imagen, pero nosotros no y lo que se viene es más duro”, se preocupó el exjugador y exseleccionador nacional Polo Carrera.