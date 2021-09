Las jugadas polémicas de la fecha

Fueron varias las jugadas que necesitaron de la aparición del VAR en los diferentes partidos. Comenzó con el juego entre River y Libertad donde se reclamó una falta penal por mano de un defensor de River. El mismo tenía el brazo pegado al cuerpo y no fue penal.

Después pasó al juego entre Sol y 12 de Octubre donde el árbitro cobró una posición adelantada de manera apurada y eso hizo que el VAR no pueda intervenir. El protocolo indica que la jugada debe terminar para después cobrar. Además, señala que en el gol del 12 de Octubre no hubo off side.

También están las jugadas polémicas del partido entre Guaireña FC y Sportivo Luqueño. La sanción del árbitro tras el balón en el brazo de Candia fue bien cobrado, es decir, no fue penal y la amarilla a David Mendoza también estuvo correcta.

Después se vinieron las jugadas en cancha de Olimpia. Para la Comisión no fue penal de Rojas a Richard Ortiz y fue bien anulado el penal a Jorge Recalde, porque por más que fue falta, la jugada muestra que al inicio Derlis González estaba inhabilitado. Orzusa fue bien expulsado.