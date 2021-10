Gustavo Florentín y un triunfazo contra el Gremio de Villasanti

La ronda 23 del Brasileirão tuvo un batacazo: el Sport Recife superó a domicilio a Gremio de Porto Alegre. El León de Gustavo Florentín superó a Tricolor de Mathías Villasanti en un duelo entre rivales directos por la permanencia en la Serie A. Aunque el equipo del entrenador paraguayo no abandonó la zona de descenso, la victoria 2-1 en el Arena do Gremio fue clave para descontar puntos con relación a los gaúchos, también en zona roja, y al Bahía de Óscar Ruiz, comprometido.

Florentín, quien había debutado con un empate sin goles con el Athletico Paranaense el 5 de setiembre, conquistó su primer triunfo como técnico en la máxima categoría del fútbol brasileño. En las anteriores presentaciones y después del 0-0 con el Furacão, el paraguaríense había encadenado tres derrotas consecutivas (1-0 vs. Internacional, 3-0 vs. Atlético Mineiro y 1-0 vs. Fortaleza). El conjunto del estado de Pernambuco suma 20 unidades, dos menos que Gremio y tres que Bahía.