Luqueño suma un punto y Sol se puede alejar

El juego en Luque ponía frente a frente a dos equipos con distintas realidades en el torneo Clausura. El local debía ganar para que descienda River y alcanzar a Sol en el promedio a la espera de lo que hacía el de Villa Elisa ante Olimpia. El gumarelo peleaba por ser el mejor del acumulativo para jugar la Supercopa.

El local inició de gran forma el partido, era el que más necesitaba y fue a buscar el arco de Martín Silva desde el primer minuto. Sin embargo, se repuso Libertad y manejó la pelota hasta que a los 9 minutos en uno de sus primeros ataques de peligro, Sebastián Ferreira anotó el gol tras un desborde por izquierda de Lorenzo Melgarejo.

Esa alegría no le duró mucho a los gumarelos porque a los 12 minutos después de un tiro de esquina y unos rebotes, Estivel Moreira anotó el empate.

El partido seguía sin que ninguno de los equipos pudiera prevalecer sobre el rival, se prestaban la pelota en el mediocampo, sin embargo, el que más buscaba era Sportivo Luqueño. El gumarelo volvió a llegar y así fue que se vino una jugada de Ferreira por la derecha y un centro que nadie alcanzó, después un remate de Lorenzo Melgarejo que se fue afuera.

Luqueño respondió y fue con el segundo gol, fue una gran jugada individual de Enrique Borja que dejó a dos en el camino y sacó un remate esquinado, imposible para Martín Silva. El equipo de Daniel Garnero fue a buscar el empate, pero le faltó claridad.

Otra vez fue Luqueño el que al reanudarse el fútbol el que estuvo mejor en el campo de juego. Los primeros minutos de la segunda mitad tuvo más la pelota aunque no llegó con una jugada clara ante Silva. Libertad llegó a través de Melgarejo por izquierda y cuando se vino un remate de Enciso, los liberteños reclamaron una falta penal, Alipio Colmán dijo no y el partido continúa.

No era un buen partido, Luqueño intentaba, pero le faltaba ideas de mitad de cancha para arriba con el fin de inquietar a Martín Silva, mientras que para los gumarelos el que más intentaba era Melgarejo por la izquierda.

Ambos equipos parecía que no estaban descontentos con el resultado aunque Libertad intentaba más llegar a la igualdad, pero con Melgarejo solo por la izquierda no podía. Ya estaba en el campo Oscar Cardozo, pero no tuvo una ocasión para poder anotar el empate. Luqueño quería que el juego termine porque estaba consiguiendo una gran victoria para seguir con la esperanza de zafar de la promoción.

Luqueño bajó un poco y esto fue aprovechado por Libertad para comenzar a llegar con mucho riesgo hasta Pablo Gavilán que estaba en una buena noche porque paró muchas pelotas complicadas, hasta que a los 91 minutos después de un tiro de esquina, Alexander Barboza anotó el empate.

Así se fue el partido, con el empate que no le sirve mucho a Sportivo Luqueño porque si Sol gana a Olimpia se alejará a cinco puntos en la lucha que tienen por zafar de la promoción.