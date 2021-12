El París SG no vence ni convence

Desde que recibió el galardón, Messi no convence. Ante el Niza, se esperaba una fiesta que no llegó. Y, unos días después, en Lens, de nuevo no se vio la mejor versión del argentino, que aún a medio gas dispuso de una de las ocasiones más claras de su equipo con un lanzamiento a un palo en la primera parte

Con este punto, el París SG alcanza las 42 unidades, en 17 partidos, en la tabla clasificatoria y tiene garantizado acabar en cabeza la primera vuelta del campeonato francés, ya que el Marsella (2º), perdió 2-1 ante el Brest (6º) y se queda con 29 puntos.