Óscar Ruiz contactado por un equipo de Argentina

Óscar Ruiz fue separado del plantel principal del Bahia y busca nuevos horizontes a pesar de tener contrato. “Me llamaron de Argentina, de un equipo de media tabla que va a jugar Copa Sudamericana”, comentó en charla con el Cardinal Deportivo.

El zurdo aclaró que “hasta el momento sigo en Bahia, tengo dos años más de contrato, hasta diciembre de 2023″, pero espera tener oportunidad en otros equipos. “Según me comentó Regis Marques (su agente) Bahia tiene intenciones de darme a préstamo por un año”.

Acerca de su situación en el club brasileño, explicó que “llegó un técnico nuevo, jugamos contra Athletico Paranaense, yo estuve suplente, ganamos ese partido. Al día siguiente tuvimos libre y luego me llamaron del club y me dijeron que por decisión técnica tenía que entrenar con la Reserva”.

“Me sorprendió bastante. Me golpeó fuerte. No me dieron ninguna explicación [...] Se dijo acá en Paraguay que era por bajo rendimiento pero yo no estaba jugando”, acotó el futbolista. Óscar Ruiz debe cumplir su contrato, se presenta “el 4 de enero. Estoy a la espera de si hay algún club interesado”, remarcó.