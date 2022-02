Ángel Romero se integra al Cruz Azul

El “Mellizo”, antes de viajar a México, aclaró que no rechazó a Boca Juniors por la mejor propuesta económica del club azteca.

“Jamás le dije que no a Boca, sino que sí a Cruz Azul. No charlé con Román Riquelme (vicepresidente del club argentino), sí con la gente de Boca, fue solamente preguntando la situación, más que esto no pasó”, indicó Ángel Romero.

* Programa 4ª fecha del Clausura. Hoy: 20:00 Necaxa-Pachuca; 22:00 América- San Luis; 00:06 Tijuana -Pumas. Domingo: 19:00 Querétaro- Puebla; 21:00 Atlas- Santos; 23:00 Tigres-Mazatlán. Lunes: 23:55 León-Cruz Azul. Miércoles: Juárez-Guadalajara. Miércoles 6 de abril: Toluca-Monterrey.