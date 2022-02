Sin festejo sube telón “mojado”

Ninguno aprovechó sus chances

El partido en los minutos iniciales tuvo al dueño de casa intentando avanzar por los costados, con la velocidad de sus extremos, Iván Cazal por derecha y Pedro Delvalle por izquierda, también buscando sacar provecho de la fortaleza de sus atacantes José Verdún y Enrique Borja. Por su parte Nacional, intentó imponer el estilo que pregona el técnico Hernán Rodrigo López, pero las condiciones del campo no fueron las propicias para poner en práctica su patrón de juego.

Antes del cuarto de hora, la intensa lluvia pasó factura al terreno de juego e hizo que las condiciones del campo estén impracticables para seguir con el partido, que quedó interrumpido por poco casi cuarenta minutos.

Luego de la pausa, la Academia se encontró con una versión mejorada, monopolizando la posesión de la pelota, profundizando por izquierda con Richard Prieto y teniendo como abanderado en la generación de juego a Carlos Arrúa, quién tuvo la ocasión más clara para el albo, convirtiendo un tanto, a pura fantasía, que no subió al marcador por la posición adelantada de Franco Costa, que fue revisada en el VAR.

En la complementaria, el tricolor tuvo la posibilidad de quebrar el cero con una combinación entre Danilo Santacruz y David Fleitas, la definición de este último propició la gran intervención del arquero argentino Luis Ojeda.

El Unicolor respondió con un ataque comandado por Pedro Delvalle, quien al borde del área aguardó la proyección de Báez, este ganó línea de fondo y sacó el centro rastrero para Borja, quien definió frente al arco y forzó la gran intervención del portero Santiago Rojas, manteniendo así el marcador en blanco.

Técnicos conformes

Juan Pablo Pumpido, técnico de Sol de América: “Un partido difícil y por la lluvia, la cancha. En situaciones de gol, estuvimos parejos, tuvimos dos de Borja muy claras, ellos también tuvieron las suyas, pero difícil de afrontarlo. Fue un partido complicado por todos los factores externos que hubo, argumentó.

* Hugo Centurión, asistente técnico de Nacional: “Sabíamos que el partido no iba a ser fácil, pero rescato las ganas y la actitud del equipo. Felicito a los muchachos por la entrega, fue un partido duro, el campo no ayudó. Tuvimos situaciones de gol que no pudimos concretar, pero es normal porque es el primer partido del campeonato”, expresó.

@GaboBenitez_5