Guaraní vs. Resistencia: alineaciones posibles del partido de la jornada 4

La cuarta fecha del torneo Apertura sigue esta tarde con el Guaraní vs. Resistencia, en el estadio Rogelio Silvino Livieres, a partir de las 18:15, con el arbitraje de Carlos Paul Benítez.

Guaraní no solo aún desconoce del triunfo sino también del gol. En tres juegos no supo marcar y cuenta con un punto en el certamen. No obstante llega animado tras marcar y ganar en Copa Libertadores.

Resistencia está siendo la sorpresa de lo que va del torneo ya que consiguió sumar de a tres en todos sus choques y lidera el campeonato al igual que Cerro Porteño.

Alineación probable de Guaraní en su partido contra Resistencia

Devis Vásquez; Gustavo Vargas, Julio González, Roberto Fernández, Walter Ortiz; Marcelo González, Ángel Benítez, Jorge Mendoza, Matías Segovia; Sergio Bareiro y Josué Colmán. DT: Fernando Jubero.

Alineación probable de Resistencia en su partido contra Guaraní

Rhuan Dos Santos; Iván Paniagua, Óscar Brizuela, Jorge González, Wildo Alonso; Tomás Rojas, Franco Aragón, Fernando Martínez, Matías Duffard; Diego Martínez y Pablo Palacios. DT: Roberto Torres.