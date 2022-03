Cuatro, a disposición del técnico de Tacuary

De cara al duelo frente al Franjeado, el técnico del “Tacua” tendrá nuevamente a disposición a los cuatro futbolistas que no pudieron estar en la derrota la fecha anterior, por pertenecer a los registros del Gumarelo. Es el caso del lateral Néstor Giménez, el volante Lucas Sanabria y el ofensivo Marcelo Fernández, quienes venían integrando habitualmente el once titular. Otro que no pudo estar por cláusula de contrato fue el atacante Elvio Vera.

A la lista de bajas se sumó el mediocampista Marcelo Paredes, lesionado, aún sin el alta médica.

En su primera presentación, Pereira apostó a cambiar el libreto de juego, teniendo como prioridad el trabajo defensivo, lo opuesto a lo que habitualmente el equipo venía desplegando con Daniel Lanata al frente.