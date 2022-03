Harrison y los motivos de no presentarse a la próxima asamblea de la APF

“La decisión es estrictamente personal, una decisión para intentar recuperar el tiempo con la familia, con el trabajo y conmigo mismo, este cargo es muy pesado, difícil de llevar. También el tema de la selección no es grato para nadie, se hizo un gran esfuerzo de la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores, todos hicieron un esfuerzo, el hincha en pagar sus entradas y no llegar al Mundial es un golpe para todos, no soy la excepción, al contrario, soy la cabeza. Asumo la parte de responsabilidad que me toca, el no presentarme es una evaluación silenciosa, que lo hice solo porque sabía el apoyo que tengo en la APF, que es una muestra de gratitud de parte mía con todos los dirigentes”, confirmó Harrison.

Señaló que la decisión está tomada y que eso no cambiará. “Esto es fútbol y tenemos que entender eso, en este momento me encuentro en esta situación y no va a cambiar, es una decisión tomada, quiero compartir con la familia”.

“Lo que digo es que no me voy a presentar a las próximas elecciones, el técnico de la selección tiene contrato vigente y seguirá así”, añadió cuando fue consultado sobre la situación del técnico de la selección, Guillermo Barros Schelotto.

Además, confirmó que no tiene otro motivo en cuanto a su salida. “No hay otro motivo para mi salida, es difícil hablar de mi trabajo, sentí en carne propia lo que se hizo en la APF, fue un trabajo profesional, cumplimos el mandato a la mitad cuando asumimos”.

Señaló que no tiene cosas de la que pueda arrepentirse. “No tengo muchas cosas para arrepentirme, tuve errores, hay detalles positivos y negativos, no encuentro algo de que me arrepienta, hoy no me viene a la cabeza. No tengo a nadie como para apoyarle a ser presidente de la APF. Cualquier dirigente quiere este cargo y seguro los dirigentes del fútbol paraguayo sabrán a quien elegir”.

Por último, dijo que las finanzas de la APF se encuentran saneadas. “Las finanzas de la APF están saneadas, no debe nada, tiene disponibilidad, crecimos en infraestructura. Implementamos muchos sistemas de control, hemos implementado un área nueva en competencia a cargo de Michel Sánchez. Se hizo un trabajo envidiable”.