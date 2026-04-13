“Vamos a tener un evento bastante importante el miércoles”, anticipa Meteorología

Eduardo Mingo, director de Meteorología, informó que desde la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) están poniendo un “toque de atención” para el amanecer del miércoles 15 de abril ante una señal meteorológica fuerte, intensa y persistente que viene observándose desde la semana pasada.

El sistema ingresaría desde el oeste (poniente) y afectaría en primer término a Presidente Hayes y al sur de Boquerón, para luego alcanzar la capital aproximadamente hacia el amanecer. Después, el fenómeno se desplazaría hacia el noreste y “cruzaría muy rápido”, una dinámica que, según indicó,suele volver estos episodios más peligrosos por su carácter abrupto: descarga intensa en poco tiempo y efectos significativos antes de disiparse.

“Quiero hacer una comparación rápida con la famosa DANA (depresión aislada en niveles altos) de España. Más o menos por ahí viene la mano. Así como está viéndose acumulados importantes aquí en capital, centro, sur de la Región Oriental, sobre todo. Y después se mueve hacia el noreste también y cruza muy rápido. Y ese es un inconveniente cuando tenemos este tipo de sistema. (…) Usé el término que llama la atención, en todo caso, explosivo, porque echa lo suyo y rápidamente desaparece, pero deja una estela de mucho impacto, por decir”, explicó Mingo.

Aclaró que no sería el primer evento de este tipo que enfrenta el país, haciendo referencia al fenómeno que se presentó la semana pasada y fue pronosticado y altamente difundido en las redes como un ciclón extratropical.

“Ya tuvimos el anterior que generó tormentas, lluvias y de hecho un descenso importante también. Recordarás el evento anterior, que fue un frente frío, vamos a decir, de alguna manera se formó y saltaron las redes con la famosa depresión extratropical o un ciclón extratropical. Toda la parafernalia técnica es muy importante, pero quiero que entienda nuestra gente que no se trata de engañar con términos rimbombantes, sino decir estrictamente el impacto puede tener”, dijo.

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Un alivio “parcial” para la sequía

Mingo explicó que las precipitaciones de los últimos días trajeron un respiro visible en los principales cursos de agua del país, pero todavía no implican el fin del escenario de sequía. El punto crítico es la forma en que se está presentando la lluvia: cuando cae mucha agua en pocas horas, una parte relevante no logra infiltrarse lo suficiente como para recargar napas y capas más profundas del suelo. Ese patrón puede ayudar a elevar niveles superficiales -en especial en los ríos-, pero deja un impacto más limitado sobre la recuperación hídrica de fondo.

El aumento de caudales sí se dejó sentir en las cuencas de los dos ríos más importantes del país. Según Mingo, tras las lluvias se registró un ascenso del orden de ocho a 10 centímetros por día en los niveles vinculados a las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná, donde “llovió bastante”.

Sin embargo, el especialista introdujo un matiz clave para interpretar el repunte: el incremento no necesariamente se sostiene porque las precipitaciones no están concentrándose en las nacientes o en la cuenca alta, sino principalmente en la cuenca media y baja, ya sobre territorio paraguayo. En otras palabras, el alivio existe, pero convive con el límite estructural de dónde está lloviendo.

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