Horror en Argentina: albañil paraguayo fue hallado muerto dentro de una pared

La ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos, quedó en estado de shock tras el descubrimiento del cuerpo de un hombre dentro de una pared en una construcción. De acuerdo con Infobae, el hallazgo se produjo el domingo en una obra ubicada en la intersección de Costanera Quirós y calle Moreno.

El caso comenzó cuando trabajadores del lugar advirtieron manchas de sangre en un sector de la obra. Ese indicio motivó el aviso inmediato a la Policía, que detectó una anomalía clave para la investigación: una pared levantada recientemente en el hueco de una escalera.

Tras la inspección inicial se dispuso demoler la estructura para revisar qué había detrás. El hallazgo confirmó lo peor: dentro de la pared estaba un cadáver cubierto con cal.

Según los primeros elementos recogidos, el fallecido es un albañil paraguayo cuya identidad no trascendió. Lo que se sabe es que estaba desaparecido hace aproximadamente 15 días, aunque no había una denuncia formal, lo que impidió activar mecanismos institucionales de búsqueda o verificación.

Agentes de Criminalística y Bomberos Voluntarios trabajaron en la extracción del cuerpo teniendo en cuenta el avanzado estado de putrefacción y la complejidad del lugar donde fue ocultado, siempre según la reconstrucción publicada por Infobae.

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Calificación del expediente

Los fiscales que intervienen en el caso caratularon el expediente como homicidio calificado y los primeros indicios reunidos en el lugar orientan la mirada de los investigadores hacia un sospechoso oriundo de la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades esperan el resultado de la autopsia en la morgue judicial, clave para precisar la mecánica de muerte y sostener con evidencia el encuadre penal y eventuales imputaciones.

Fuente: Infobae