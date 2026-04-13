Abren sumario por denuncia de militares trabajando en la granja del comandante

La acusación señala que suboficiales estarían siendo destinados a tareas particulares en la denominada “Granja Ramonita”, ubicada en Arroyito, donde —según la denuncia— realizan labores como cuidado de cerdos, manejo de ovejas y producción apícola. El establecimeinto está justo a lado del Batallón de Inteligencia Militar (BIMI), en dicha localidad.

El ministro de Defensa, Óscar González, confirmó que ya está en marcha una investigación interna. “Está en curso una prevención sumaria. Fue nombrado oficial preventor el general Claudio Panza”, explicó en entrevista radial.

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El secretario de Estado detalló que el encargado del sumario es el general de división Panza, comandante del Primer Cuerpo de Ejército, quien tendrá la responsabilidad de esclarecer los hechos denunciados.

Admiten existencia de la granja, pero no los hechos denunciados

Durante la entrevista, el ministro reconoció la existencia del establecimiento mencionado en la denuncia, aunque aclaró que aún no se puede confirmar la veracidad de las acusaciones.

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“Existe una granja que tiene el nombre de Granja Ramonita, pero lo que tenemos que ver bien es si es cierto lo que se denuncia que ocurrió ahí”, afirmó.

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Ante las críticas por la demora en esclarecer los hechos, pues la denuncia surgió la semana pasada, el ministro aseguró que el sumario será breve. “El sumario militar se caracteriza por su brevedad y tenemos que tener una conclusión en los próximos días”, prometió.

Además, remarcó que no se tolerarán irregularidades dentro de la institución. “Si las denuncias son veraces, se tomarán las medidas que correspondan; y si no, se cerrará el caso”, concluyó.