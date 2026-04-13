Hijo de Nicanor rechaza críticas de su padre a gobierno de Santiago Peña

El presidente Santiago Peña enfrenta críticas recurrentes que provienen del movimiento oficialista cartista Honor Colorado, aliado del mandatario, varios de cuyos referentes han atacado directamente al Gobierno en los últimos días o semanas.

A voces críticas del gobierno de Peña como el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, o el senador cartista Silvio Ovelar (ANR, Partido Colorado) se sumó la semana pasada la del expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), quien acusó al presidente Peña de soberbia por resistirse a implementar cambios dentro de su gabinete de ministros.

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Duarte Frutos dijo que incluso el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), actual titular del Partido Colorado y mentor político de Peña, ha expresado preocupación por la gestión del actual Gobierno.

“Miramos las cosas con matices muy diferentes”

En conversación con ABC Cardinal este lunes, José Duarte Penayo, hijo del expresidente Duarte Frutos y miembro del Gobierno de Peña -ocupa el cargo de presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior– se distanció de la posición de su padre y defendió la gestión del actual mandatario.

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“Yo no tengo un alineamiento con mi padre en política, siempre miramos las cosas con matices muy diferentes”, dijo Duarte Penayo. “Creo que sus declaraciones deben ser ampliamente matizadas, no las comparto”.

El hijo del expresidente opinó que el gobierno de Peña “tiene líneas de gestión y políticas públicas que, para mí, son históricas” y argumentó que algunas de esas líneas, concretamente relacionadas a “restricciones fiscales y estructurales”, pueden haber “tensionado” el relacionamiento del presidente con algunos sectores de la ANR.

“Lógica política electoral”

Añadió que debe tenerse en cuenta que las declaraciones de su padre contra el gobierno de Peña se producen en el contexto de un año de elecciones y dijo que “es normal que los actores políticos piensen en estos tiempos todo desde una lógica política electoral”.

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Duarte Penayo agregó que su padre “es libre de ejercer sus opiniones” y afirmó que frecuentemente intercambia opiniones con él, aunque no haya coincidencia.

“No es fácil debatir con un expresidente y menos con alguien con la personalidad de Nicanor”, declaró.