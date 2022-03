Luis Pettengill, interesado en llegar a la presidencia de la APF

El expresidente de Cerro Porteño, Luis Pettengill, señaló que le “gustaría un periodo en la Asociación Paraguaya de Fútbol para ponerle un broche a mi carrera deportiva”. El miércoles, en medio de rumores sobre una renuncia, Robert Harrison anunció que seguirá al frente de la APF.

“Me hubiera gustado si es ahora, si es a fin de año hay que ver”, afirmó Luis Pettengill, en charla con el Cardinal Deportivo. El expresidente de Cerro Porteño confesó que recibió el apoyo del club en estos días en los cuales se puso en duda la continuidad de Robert Harrison.

Sin embargo, tras el anuncio del actual presidente de la APF, esa conversación quedó en la nada atendiendo a que no se dio el escenario analizado. “Cerro me pidió que me presente. Me va a apoyar siempre y cuando no vaya por la reelección Robert Harrison, pero eso se va a saber en diciembre”, explicó.

Luis Pettengill destacó los puntos positivos de la gestión de Robert Harrison y expresó que para él, el único punto flojo es la no clasificación de la Selección Paraguaya a dos Copas del Mundo. Con relación a esto, dijo que no solo es responsabilidad del presidente: “Pasamos por una época en la que no tememos jugadores que jueguen a nivel de Europa”.

Si bien Robert Harrison se mostró firme en su decisión de no presentarse una vez que complete este periodo, el 31 de diciembre, Luis Pettengil prefiere esperar a que llegue esta fecha para ver cómo se presenta el ambiente. “Cuando llegue el momento haremos la campaña si hace falta”, sentenció.