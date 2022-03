“Robert Harrison maneja el fútbol políticamente muy bien”

Robert Harrison sorprendió a todos cuando en la última Asamblea Ordinaria de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) comunicó a todos los dirigentes que no continuará al frente del organismo cuando acabe el mandato en diciembre. “Nos tomó por sorpresa”, expresó Juan José Zapag, quien hizo referencia a la determinación del titular.

“Nadie esperaba una declaración del presidente en donde prácticamente se está despidiendo del fútbol. Esperemos que pueda cambiar de opinión”, puntualizó Zapag, al Cardinal Deportivo, sobre Harrison, quien fue propuesto en su momento por el mismo mandamás de Cerro Porteño para asumir en la APF. En 2016, el empresario llegó al sillón presidencial.

“No puedo opinar de manera personal. Si no se retira, yo creo que maneja el fútbol políticamente muy bien, aunque deportivamente no le haya ido muy bien”, expresó Zapag, reconociendo que Harrison fracasó, principalmente con la selección paraguaya, que no clasificó a dos mundiales con el directivo a la cabeza de la institución rectora del fútbol paraguayo.