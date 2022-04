General cae ante un coloso en Avellaneda

Con aplomo hasta sufrir el gol

En la primera fracción, General Caballero se plantó firme y encaró el juego con el aplomo y la firmeza que requiere un duelo ante un coloso de Sudamérica, priorizando el orden defensivo e intentando generar peligro con las transiciones rápidas.

El equipo de Mallorquín tuvo el juego controlado; dentro de sus limitaciones, se ajustó a la exigencia que representa encarar el primer compromiso fuera del país. Al orden defensivo se le sumaron los avances por derecha, con el desequilibrio característico de Elías Alfonso.

El elenco argentino no pudo marcar la superioridad esperada y se sintió incómodo por el planteamiento despegado por Gustavo Bobodilla, tal es así que al no poder profundizar, tuvo que recurrir a los remates de media distancia para inquietar a Gustavo Arévalos, quien las veces que fue exigido respondió bien.

La etapa complementaria inició con la misma temática y General logró inquietar, con un lateral de Tomás Lezcano que fue al área, a la posición de Santiago salcedo, quien desvió para la llegada de Guillermo Hauché, cuya definición encontró bien posicionado al arquero Sosa.

El dueño de casa logró abrir el marcador con una acción fortuita, luego de una acción por izquierda de Tomás Pozzo, quien ganó el fondo y metió un centro que se desvió en Duarte, que desorientó a la última línea y favoreció a la ubicación de Leandro Benegas y este solo tuvo que empujarla.

Ese tanto fue un baldazo de agua fría para el elenco altoparanense, que ya no encontró respuestas para intentar nivelar el marcador y, cerca del último cuarto de hora, el “Diablo rojo” amplió su ventaja a través de Alan Soñora con un zurdazo de media distancia que se coló en el ángulo del portero Arévalos.

Salcedo: Experiencia que suma

El delantero de General Caballero Santiago Salcedo dejó su parecer tras la derrota de anoche. “Partido duro por todo lo que representa Independiente. Para General Caballero es la primera experiencia internacional, pero creo que en el primer tiempo se hizo un partido acorde y en el segundo tiempo, tuvimos la chance de hacer el 1-0, lastimosamente no entró y en este tipo de partidos, si uno no hace, no te perdonan”, expresó.

Argumentó además que juegos como el de anoche suman para el club. “Este partido suma muchísimo para el club, para la ciudad de Mallorquín, hay chicos que están haciendo sus primera armas en Primera División y sumar este partido internacional es un montón para nosotros y para la ciudad, hay que aprender de lo que se vive y a seguir trabajando”, concluyó.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)