Desilusión y enfado en Madrid por la decisión de Mbappé

La reacción más vehemente y más contundente fue la del presidente de LaLiga española, Javier Tebas, que no ocultó su gran enfado en Twitter.

“Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) después de dar pérdidas por 700 millones de euros (739 millones de dólares) en las últimas temporadas y tener mas 600 millones de euros (633 millones de dólares) de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. (El presidente del PSG Nasser) Al Khelafi es tan peligroso como la Superliga”, escribió.

La Liga española anunció horas después que presentará una “denuncia” contra el París Saint-Germain para defender “el ecosistema económico del fútbol europeo y la sostenibilidad del mismo”, ante la UEFA, las autoridades administrativas y fiscales de Francia y ante los órganos competentes de la Unión Europa.

El periodista español Julio Maldonado, conocido como ‘Maldini’ y experto en fútbol internacional, consideró que había sido “un tema de dinero”.

“Por terminar con el tema Mbappé. Ha sido un tema de dinero, no os volváis locos. Mbappé ha utilizado tanto a PSG como a Real Madrid para sacar un mejor contrato. Es de manual. Dos contendientes poderosos encarecen el precio. Y ahí el Real Madrid tenía todas las de perder. Así de sencillo”, afirmó.

Preguntado en el programa ‘Tiempo de juego’ de la emisora de radio Cadena Cope, el presidente de la Federación de Peñas del Real Madrid, Luis Cáceres, recordó que su club “ha ganado 13 Copas de Europa (Liga de Campeones) sin Mbappé”.

“Nunca ha sido nuestro y no tenemos por qué echarle de menos”, aseveró.

“Ha jugado a dos bandas”

Entre los hinchas, la decepción dominaba.

“Ahora ya no quiero que venga nunca al Real Madrid. Ya no merece la pena”, dijo a la AFP David Pulido, hincha de 42 años, delante de la tienda oficial del club en la Gran Vía, en el centro de la capital española.

“Mbappé ha jugado a dos bandas. Primero quería venir al Madrid y ahora, por dinero, se queda en el PSG. Ya no me interesa Mbappé, lo siento. Es un gran jugador. Me ha gustado en algunos momentos, pero ya no. No le quiero en el Real Madrid”, añadió.

Según el periodista Josep Pedrerol, del programa de televisión “El Chiringuito”, Mbappé envió un mensaje de WhatsApp al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez para comunicarle su decisión.

“Lamento lo ocurrido en los últimos días. Han roto la ilusión que tenías desde pequeño. Te deseo lo mejor”, le habría respondido Florentino Pérez, según Pedrerol.

Los primeros jugadores del Real Madrid en ser activos este sábado tras la noticia en redes sociales fueron los brasileños Rodrygo y Vinicius, sin que pueda afirmarse que sus mensajes estén directamente ligados a la decisión de Mbappé.

El primero de ellos publicó en Twitter una fotografía suya vestido de blanco y besando el escudo del Real Madrid y el segundo publicó en Instagram una foto suya en el Santiago Bernabéu con el siguiente mensaje: “Madridistas, muchas gracias por el apoyo durante toda la temporada. Es inexplicable ganar con esa camiseta. Te quiero, Real Madrid”.