Ganan los visitantes en la Intermedia

Pastoreo FC tendrá que superar esta mañana un difícil obstáculo para continuar al frente de las posiciones. El equipo albirrojo, del quinto departamento, medirá a Rubio Ñu en Ciudad del Este. Otro candidato al ascenso a la máxima categoría, Sportivo Trinidense, será local de Atyrá.

El certamen del segundo nivel de nuestro fútbol consta de 30 fechas, tras las cuales los dos mejores (campeón y vice), subirán al círculo privilegiado.

Detalles de los enfrentamientos cumplidos en la víspera:

Colegiales 1-Sportivo Iteño 2

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Luis Urunaga. Asistentes: Víctor Dávalos y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Sixto Mercado.

Colegiales: José Colmán; Marcial Núñez, Federico Estigarribia, Marcos González (46′ Alan Vallejos) y César Castro; Luis Vázquez (38′ Claudio Enciso), Carlos Saucedo, Pedro Fernández y Guillermo Denis; Osmar Fernández y Gerardo Echeverría (83′ Luis Mendoza). D.T.: Miguel Mendoza. Sportivo Iteño: Paulo Gomes; Jorge Ferreira, José Ríos, Arnaldo Alvarenga y Yony Villazanti; Derlis González (78′ Matías López), Fernando Díaz, José Barreto, Jorge Pineda y César Cáceres (46′ Pedro Galeano) (63′ Angel Martínez); Luis Melgarejo. D.T.: Ever Barrientos.

Goles: 6′ José Ríos y 55′ Derlis González (SI); 24′ Guillermo Denis, de penal (C). Amonestados: 8′ Melgarejo, 15′ Ríos, 28′ Villazanti, 40′ Pineda, 57′ Díaz, 84′ Martínez y 97′ Gomes (SI); 27′ Pedro Fernández, 42′ Enciso, 74′ Echeverría y 88′ Vallejos (C). Expulsado: 90′ Fernández (C).

2 de Mayo 1-Santaní 2

Estadio: Río Parapití. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Esteban Testta y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Nelson Palma.

2 de Mayo: Alejandro Bogado; Elian Vogado (80′ Alan Olmedo), Iván Cañete, Miguel Barreto y Gilberto Mendieta; Roque Guachiré, Elías Meza y Alexis Vargas; Óscar Bogado, Víctor Ávalos (61′ Walter Martínez) y Carlos Romero (69′ Blas Franco). D.T.: Enrique Ramírez. Santaní: Víctor Centurión; Milcar Gamarra, Pulvio Aranda (39′ José Montiel), Arnaldo Recalde y Jesús Paredes; Carlos Villalba (52′ Arnaldo Gauna), Francisco Parra, Albert Aquino y José Valiente; Juan Gómez (78′ Claudio Speranza) y Arnaldo Zárate. D.T.: Daniel Farrar.

Goles: 10′ Francisco Parra, en contra (2M); 19′ y 59′ José Valiente (S). Amonestados: 47′ Cañete (2M); 69′ Zárate y 76′ Gómez (S).

* Hoy, a las 10:00: Trinidense-Atyrá, en el estadio Martín Torres (arbitraje de Óscar Amarilla) y Pastoreo-Rubio Ñu, en el Antonio Aranda (Blas Romero).

* Mañana, a las 15:00: River Plate-3 de Febrero, en Jardines del Kelito (José Armoa). 17:00: Luqueño-Martín Ledesma, en el Feliciano Cáceres (Dionicio Cristaldo).

* Martes, a las 10:00: Guaraní de Trinidad-Fernando de la Mora, en Carlos Memmel, en Cambyretá (Gedidías Zacarías). 18:30: San Lorenzo-Independiente CG, en el Gunther Vogel (César Herebia).

* Clasificación: Pastoreo 18 puntos, Luqueño 18, San Lorenzo 17, Trinidense 16, Independiente CG 14, Guaraní de Trinidad 13, Martín Ledesma 12, Rubio Ñu 11, Fernando de la Mora 10, Santaní 9, Colegiales 9, Iteño 9, 3 de Febrero 8, River Plate 7, Atyrá 3 y 2 de Mayo 2.