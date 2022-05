Último vagón a octavos de final de la Copa Libertadores

A excepción del Grupo H, donde el “Mengão” y Talleres de Córdoba hicieron el 1-2 para adueñarse de los pases a los octavos, la sexta y última fecha de la fase de grupos será un sinfín de zozobra y ansiedad en las otras siete llaves. Los Grupo A, C, D, F y G tendrán en un juego apenas un boleto porque Palmeiras, Estudiantes de La Plata, Atlético Mineiro, River Plate y Colón atraparon con anticipación, respectivamente, uno de los dos disponibles, mientras que en las zonas B y E las puertas están abiertas para los 8 clubes.

Palmeiras, por el récord

Palmeiras, actual bicampeón de la Libertadores, buscará hoy ante Deportivo Táchira superar el récord histórico de goles en una fase de grupos que hoy comparte con el River Plate argentino de 2020. El equipo del portugués Abel Ferreira sigue imbatible en el torneo, en el que no pierde desde hace más de un año. Su última derrota fue el 18 de mayo de 2021 ante Defensa y Justicia argentino (3-4).

Partidos de hoy

* Grupo C: 18:15 Nacional vs. Bragantino, en Montevideo, y Vélez vs. Estudiantes, en Buenos Aires. Grupo A: 20:30 Emelec vs. Independiente Petrolero, en Guayaquil, y Palmeiras vs. Deportivo Táchira, en São Paulo. Grupo H: 20:30 Flamengo vs. Cristal, en Río Janeiro, y “U” Católica vs. Talleres, en Santiago.

Juegos de mañana

* Grupo F: 18:00 Colo Colo vs. Fortaleza, en Santiago, y River Plate vs. Alianza, en Buenos Aires. Grupo D: 20:00 Independiente del Valle vs. América Mineiro, en Quito, y Atlético Mineiro vs. Tolima, en Belo Horizonte. Grupo G: 20:00 Peñarol vs. Colón, en Montevideo, y Cerro Porteño vs. Olimpia, en Asunción.

Duelos del jueves

* Grupo B: 18:00 Libertad vs. The Srongest, en Asunción, y Paranaense vs. Caracas, en Curitiba. Grupo E: 20:00 Boca Juniors vs. Cali, en Buenos Aires; y Corinthians vs. Always Ready, en São Paulo.