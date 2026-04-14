Horóscopo de hoy: día martes 14 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Abigail Breslin, 30; Sarah Michelle Gellar, 49; Adrien Brody, 53; Brad Garrett, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tienda una mano, marque la diferencia, absorba y reflexione sobre lo que aparezca en su vida. Su intuición es aguda y su capacidad de actuar con rapidez, sin dejar de ser disciplinado, meticuloso y original, deslumbrará a quienes lo rodean. Tiene muchas opciones en la vida, y una respuesta rápida lo ayudará a superar a cualquiera que intente competir con usted. Concéntrese, accione el botón de reinicio y convierta sus sueños en realidad. Sus números son 7, 13, 23, 26, 34, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, entretenido y decidido. Es enérgico y expresivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome el control, simplifique su vida y evite los excesos. Preste atención a los detalles y haga las cosas a su manera. Su objetivo es reducir deudas y aliviar el estrés. Aléjese de las situaciones que le aportan poco y le cuestan mucho. El crecimiento personal requiere saber qué soltar, cuándo hacerlo y cómo reconstruir sobre bases sólidas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si se concentra en lo que desea lograr puede hacer que las cosas sucedan. Tener una visión clara lo animará a tomar decisiones al instante, ahorrándole tiempo y dinero. Cumpla con todos los requisitos a medida que avanza para asegurarse de seguir el protocolo adecuado. Colabore con personas en posiciones de autoridad y se ganará su confianza y respeto. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): hablar menos contribuirá a aliviar dramas emocionales. Será beneficioso ayudar a los demás usando su imaginación para idear mejores soluciones. Necesita un cambio ya, pero antes implemente la organización adecuada. Investigue y establezca un horario que favorezca el éxito. Lo que logre impresionará a alguien que puede marcar la diferencia en el resultado que busca. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reitere y confirme lo que puede hacer y lo que espera a cambio. Use su encanto y conocimiento para que los demás vean las cosas a su manera. Tiene a su alcance un cambio positivo en su salud o sus finanzas; solo debe hacerlo realidad. Asista a reuniones y citas, y obtenga por escrito lo que desea. El romance se ve favorecido. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dele sabor a su vida. Participe en eventos y actividades que despierten su espíritu competitivo. Tiene mucho que ganar si asimila información y la incorpora a su rutina diaria. No permita que los cambios que provocan sus seres queridos le impidan seguir a su corazón y perseguir sus sueños. Haga lo que sea mejor para usted. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): el mejor camino a seguir es la comunicación seguida de acción. Esté a la altura de sus expectativas y tome la iniciativa para generar un cambio positivo. Si mantiene la calma, toma decisiones y ofrece amabilidad y comprensión a quienes lo rodean, mejorará su vida y la de los demás. Una asociación o un encuentro romántico se presentan prometedores. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): déjese llevar por lo que más lo atrae y por las personas que más le gustan. Socialice, participe, manténgase activo y persiga aquello que lo hace feliz. La vida es demasiado corta para perder el tiempo; dedíquese a lo que nutre su alma. Deje brillar su creatividad, y lo que descubra cambiará su forma de vivir y con quién se relaciona a medida que avanza. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): expresar sus pensamientos, deseos y aspiraciones lo llevará a recibir comentarios interesantes de personas con experiencia, intuición o conocimientos. Una asociación le dará el impulso necesario para seguir adelante con fuerza. Relaciónese con amigos y asociados y la información que reciba será completa y lo animará a alcanzar el éxito. El romance está en auge. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): los arrebatos emocionales requieren más reflexión y disciplina. Intente ver todos los puntos de vista de una situación y actúe con amabilidad y comprensión. La paciencia le ayudará a evitar conflictos que pueden dañar relaciones importantes. Cumpla sus promesas y cíñase a la verdad. Dedique tiempo a cultivar sus relaciones y a mejorar su hogar. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): piénselo dos veces antes de comprometerse o compartir información personal. Obtendrá mejores resultados si se concentra en cómo se ve, cómo se siente y cómo interactúa con los demás, y si dedica más tiempo a actividades que fomenten la salud, el aprendizaje y la conexión con personas que comparten su visión. Simplifique y venda lo que ya no necesita. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): protéjase de situaciones que puedan provocar enfermedades o lesiones. Concéntrese en la administración del dinero y en presupuestar para cosas que le faciliten la vida. Solicite un empleo, programe entrevistas o inicie su propio negocio. Perfeccione sus habilidades y promocione lo que sabe hacer. Dedique su energía a hacer que su entorno sea más agradable y funcional. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cumpla sus compromisos y siga adelante. Cuanto más tiempo se permita explorar las posibilidades, mayor será su visión. Las personas que conozca mientras examina las opciones se convertirán en una parte fundamental de su vida o de la transición que está experimentando. Deje fluir libremente su imaginación, sus emociones y su creatividad, y ábrase al cambio personal y al romance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.