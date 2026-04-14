Asunción: Bolsa de gatos y el lastre Nenecho en la campaña del cartista Camilo Pérez

La Semana Santa no fue reflexión serena en la carpa cartista del precandidato Camilo Pérez a la Intendencia de Asunción con miras a las internas municipales del 7 de junio. Fue todo lo contrario. Dejó al desnudo que las rencillas están a flor de piel.

El culebrón en el movimiento Honor Colorado (HC) tuvo como protagonistas al exintendente de Asunción, el cuestionado y procesado por la Justicia, Óscar “Nenecho” Rodríguez (quien se postula a concejal por fuera del cartismo); su esposa, la senadora Lizarella Valiente; Y el actual jefe comunal capitalino, Luis Bello.

Los dardos también salpicaron al presidente de la Cámara de Diputados y jefe de campaña de Camilo Pérez, Rául Latorre y al concejal y precandidato a la reelección, César “Ceres” Escobar, quien es uno de los 11 ediles cartistas cómplices de la gestión de Nenecho, que buscan la reelección.

El inicio del cruce en redes fue el “Miércoles de la Traición”, cuándo Nenecho Rodríguez calificó a Bello de “Judas” por su distanciamiento, atacando también al “padrino político” del actual jefe comulal, Raúl Latorre. La disputa pasó de lo administrativo a lo personal, con fuertes ataques en las redes.

Inició el cruce verbal en redes, Luis Bello, contra Nenecho, a quien sucedió en el cargo, desde agosto del año pasado, luego de avalar su gestión desde la presidencia de la Junta Municipal.

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Rodríguez renunció en agosto de 2025, ante la inminencia de su destitución en la Cámara de Diputados (el cartismo le soltó la mano), tras la presentación del contundente informe de la intervención de su gestión a cargo de Carlos Pereira.

El interventor confirmó el desvío ilegal de recursos de bonos destinados a obras de infraestructura a gastos corrientes, dejó a la Comuna asuncena “prácticamente en un estado de iliquidez”. La denuncia de Pereira está en estudio en la Fiscalía.

Sobre la gestión de Rodríguez pesan al menos ocho causas penales, incluyendo una acusación por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”.

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“Desastre”

En la Semana Santa, Luis Bello respondió el posteo y calificó la gestión de Rodríguez de “desastre”. Así el actual jefe comunal validó las críticas que la ciudadanía asuncena sostuvo durante años sobre el estado de la infraestructura y las finanzas municipales, y que el mismo Luis Bello avaló desde su curul en la Junta Municipal.

Sin embargo, el golpe más bajo fue la alusión de Luis Bellos a los “delirios de tus largas madrugadas”, una frase que en el círculo político se interpreta como una alusión directa a la inestabilidad personal y los comportamientos erráticos que se le atribuyen al exintendente Nenecho en redes sociales.

Bello asiste con frecuencia a los mitines de la campaña de Camilo Pérez con miras a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio.

“Cómplice directo”

La respuesta de Nenecho no se hizo esperar. El exintendentre acusado por el caso “detergentes de oro” acusó a Bello de cómplice directo de toda su gestión municipal. Le recordó que, antes de ser intendente, ocupó cargos clave dentro de la Junta Municipal, donde fue concejal e incluso presidente de la corporación.

“Sufrís de amnesia ahora que te olvidaste que vos fuiste el presidente de la Comisión de Hacienda que dictaminó y aprobó todo esto. Últimamente sufrís de amnesia parece que te olvidaste lo que firmaste (sic)” le dijo.

Se sumó al culebrón, la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC), esposa del exintendente “Nenecho” Rodríguez. La legisladora dijo al intendente Luis Bello que no son “condones” que él puede “usar y desechar”. Cuestionó que Bello les haya pedido injerencia política y “favores” para ser presidente de la Junta Municipal solo para que ahora diga que todo fue un desastre. “Fuiste parte”, le espetó la legisladora.

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“¿Te olvidaste que en mi casa estuviste tres noches fumando de los nervios,pidiendo por favor que Nenecho te ayude para ser presidente de la junta por pedido de Raúl Latorre que se pasó llamando cada 5 minutos pidiendo que te ayude?”, cuestionó la senadora.

“Vicio de la mentira”

También se sumó Raúl Latorre, quien se menciona como precandidato a vicepresidente de la República por HC en el 2028. La semana pasada rompió el silencio tras el culebrón de Semana Santa por el cruce con Óscar “Nenecho” Rodríguez que lo acusó de “Judas” y hasta atacó cuestiones más intimas. En claro doble sentido, Latorre comparó el “vicio” de la mentira y la difamación con el de la drogadicción y el alcoholismo.

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Afirmó que como supuestamente no pueden cuestionarle su administración al frente de la Cámara, Nenecho recurre a ataques “personales”. “Cuando no se puede cuestionar la gestión, se plantean mentiras en el ámbito personal, y ese es otro vicio, otra adicción de nuestros tiempos: la cultura de la mentira, de la difamación, junto con otras adicciones de nuestros tiempos como son las drogas y el alcoholismo", disparó Latorre.

Al ser insistido si acusaba de adicto a Nenecho, Latorre evadió diciendo: “No creo que esa sea una pregunta para mí”.

Nenecho también atacó al actual concejal y precandidato a la reelección César “Ceres” Escobar, también asiduo a los mitines de Camilo Pérez. Rodríguez trató a Escobar de “tipejo que cambia de carpa” y “traiciona a su mentor por 200 millones, un viaje a Europa y una Presidencia en la Junta”.

El edil respondió al exintendente: “Ceres Escobar no está ligado a nada de lo que vos con tu gavilla paga para intentar ensuciarme”, le recordó el edil, hablando de sí mismo en tercera persona, luego de tildarlo de “mitómano” y “creador de fábulas”.

Escobar es uno de los 11 ediles de Honor Colorado que buscan la reelección, como Nasser Esgaib, Miguel Sosa y Marcelo Centurión, entre otros.

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Camilo se presenta como el cambio

En su discurso, Camilo Pérez repite con frecuencia que “las elecciones van a ser un trámite” y que “nos estamos preparando, no solamente para ganar, nos estamos preparando para golear”.

“Porque nosotros somos el cambio y ustedes son el cambio, porque el movimiento Honor Colorado sabe cuándo decir y elegir a la persona que marque la diferencia”, expresó el titular del Comité Olímpico Paraguayo.

Pérez omitió así que Honor Colorado y el líder de sector, el expresidente y titular de la ANR, Horacio Cartes, dieron su bendición a “Nenecho” como precandidato a la intendencia en las internas de junio de 2021.

Días atrás, Pérez en su arenga a una coordinadora de funcionarios públicos, manifestó su confianza en ganar las internas partidarias de cara a las elecciones municipales, minimizando la competencia con la disidencia colorada.

“Yo voy a ganar las internas; esto va a ser un trámite con el apoyo de las coordinadoras”, afirmó ante la concurrencia.

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El oficialista centró gran parte de su discurso en la estructura de las instituciones del Estado como motor de su futura gestión, manifestando que es la figura idónea para lograr una coordinación efectiva entre el Gobierno Central y la comuna capitalina.