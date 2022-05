Lewandowski explotó contra el Bayern: “No es un club serio”

Robert Lewandowski está concentrado con la selección de Polonia (12:00), que el miércoles enfrenta a Gales en el arranque de la Liga de Naciones de la UEFA. En la conferencia previa al partido contra Gareth Bale y compañía, el atacante fue consultado sobre su futuro. El polaco expresó públicamente que desea abandonar el Bayern Múnich y disparó contra el club alemán.

“Me gustaría dejar esto claro al principio y no volver a hablar de la situación”, comenzó Lewandowski cuando recibió la primera pregunta con respecto al tema. “Solo sé que mi era en este club ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir en este club después de lo ocurrido durante las últimas semanas”, expresó el delantero.

“No quiero ir más allá en estos momentos y centrarme en la selección nacional. Después, quizás sabremos más”, puntualizó Lewandowski, quien está en disputa con el campeón de la Bundesliga por una transferencia, que sería al Barcelona de España. “El Bayern no es un club serio”, criticó el ofensivo, que había llegado a la entidad bávara en 2014.