Se congeló el partido en Villa Elisa

Fue muy frío adentro y afuera

Otro partido para ver cómo llegaban los equipos luego de la pausa del campeonato, Sol quería reiniciar de buena forma y arrancó el juego intentando llegar con buena gestión en el manejo de la pelota, pero sin capacidad de desborde la situación se volvió complicada para llegar con buenas chances.

El rival tomó sus precauciones y con espacios intentó sorprender con la velocidad de sus extremos, pero la imprecisión fue una constante en el equipo itaugüeño y cada intento quedaba en la nada. El encuentro no tenía un dominador aunque era el local el que tuvo más posesión del esférico pero las combinaciones en los pases no eran continuos y esperando algún desequilibrio individual fue pobre su propuesta en ataque.

La visita siguió con su orden y como el rival no lo exigía defensivamente siguió con su disciplina táctica y pudo controlar siempre a su rival dejando pocos espacios y si bien no podían lastimar en ofensiva, siguió concentrado en llevar adelante su plan que fue muy ejecutado hasta el final de la primera etapa.

Ya en la complementaria, el ritmo del juego no cambió mucho. Aunque en pocos segundos Jorge González se iba a perder la chance más clara para los del “12″ con un remate desviado estando debajo del arco solense.

El Danzarín buscó mucho por los costados y en una proyección de su lateral debutante Guido Gamarra tuvo un buen desborde pero su remate fue desviado por el arquero Agustín Silva.

Siguió presionando el dueño de casa, pero a la hora de una asistencia correcta, los pases profundos nunca fueron favorables para los delanteros y con la firmeza defensiva de sus rivales cada posibilidad era desechada para destacar la solvencia del fondo itaugüeño que pudo sobrellevar el partido en los momentos complicados con serenidad para rescatar un punto.

Análisis diferentes de los técnicos

El entrenador, Robert Pereira quedó conforme en su debut en el 12 de Octubre. “Conforme con el resultado, por el corto tiempo de trabajo, que venimos trabajando con este grupo. Somos conscientes que nos va a faltar tiempo para ir corrigiendo ciertas situaciones para tener el estilo de juego que queremos, pero valoramos la predisposición, el esfuerzo y el orden de los muchachos”, manifestó.

El técnico de Sol de América, Celso Ayala, expresó que tuvo pocos espacios para generar peligro: “Manejamos casi todo el partido, pero no tuvimos esa libertad para profundizar y filtrar. El sistema de 12 de Octubre propone un partido cerrado, en el que los cuatro de atrás, prácticamente no se mueven, es muy posicional, por eso no hubo los espacios”.

Fabio Martín Ruiz Díaz (@fabiomartin81)