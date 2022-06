Alderete no sigue en Valencia

Al no haberse clasificado el Valencia para competiciones europeas (terminó 9° en la tabla) la opción de compra no era obligatoria y por lo que da a entender Alderete el club ya habría comunicado que no pagará al Hertha los 7,5 millones de euros para comprar sus derechos.

“Me hubiera encantado continuar pero lastimosamente el fútbol tiene estas cosas. Me voy encantado con el club, con la gente, con la ciudad”, señaló el defensa.

Alderete era titular indiscutible con el técnico José Bordalás, quien fue destituido y reemplazado por Gennaro Gattuso. Al parecer, el defensor albirrojo no está en los planes del entrenador italiano, quien tampoco tuvo mucho en cuenta a otro zaguero paraguayo, Gustavo Gómez, cuando estuvo en el AC Milan.

* Alderete disputó 29 de los 38 partidos de la Liga y marcó 2 goles. Recibió 15 tarjetas amarillas, por las que recibió 2 fechas de suspensión. Se perdió otros partidos por estar al servicio de la selección paraguaya. Con el Valencia llegó a la final de la Copa del Rey y la perdió en penales ante el Betis.

* El Atlético Madrid y Sevilla estarían interesados en el fichaje de Alderete, según informes de la prensa española.