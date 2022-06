Copa Paraguay: emparejamientos para la fase 2

La Copa Paraguay cerró la primera fase del torneo el pasado viernes, donde los equipos de la Primera B, C y Unión de Fútbol del Interior (UFI), se enfrentaron entre sí para dejar un total de 24 clubes clasificados a la Fase 2.

En esta segunda instancia, se sumarán los 16 equipos de la División Intermedia, que ya fueron emparejados mediante un sorteo, en 20 llaves de dos equipos cada una. La clasificación se definirá a partido único en un estadio neutral.

Lea más: Libertad y Cerro Porteño, conocen a los árbitros para la posible fecha definitoria.

Un hecho sin precedentes en las cuatro ediciones anteriores, será el emparejamiento entre equipos representantes de la UFI en la segunda fase. Además se tendrán tres enfrentamientos de equipos de una misma ciudad: Luque, General Caballero CG vs. Sportivo Luqueño; Capiatá, Deportivo Capiatá vs. Martín Ledesma; Asunción, Valois Rivarola vs. Rubio Ñu.

Emparejamientos para la fase 2

- Sol de Mayo (San Roque González) vs. Sportivo Iteño.

- Obreros Unidos (Hernandarias) vs. Sportivo 2 de Mayo (Pedro Juan Caballero).

- Sport Colonial (Asunción) vs. Pastoreo FC (Juan Manuel Frutos).

- 1º de Marzo (Fernando de la Mora) vs. Fernando de la Mora (Asunción).

- Fulgencio Yegros (Ñemby) vs. Deportivo Santaní.

- Olimpia de Itá vs. Sportivo San Lorenzo.

- General Caballero CG vs. Sportivo Luqueño.

- 29 de Septiembre (Luque) vs. Deportivo Obrero (Capitán Bado).

- 24 de Septiembre (Areguá) vs. Colegiales (Lambaré).

- Sport Primavera (Curuguaty) vs. Nacional (Yby Yaú).

- Sport Colombia (Fernando de la Mora) vs. Independiente CG (Asunción).

- Benjamín Aceval (Villa Hayes) vs. Atyrá FC.

- Valois Rivarola (Asunción) vs. Rubio Ñu (Asunción).

- Tembetary (Villa Elisa) vs. Guaraní de Trinidad

- 15 de Agosto (Benjamín Aceval) vs. Trinidense (Asunción).

- Recoleta vs. Cristóbal Colón JAS.

- Deportivo Juventud (San Cosme) vs. 3 de Febrero CDE.

- 15 de Agosto (Santiago) vs. River Plate (Asunción).

- Deportivo Capiatá vs. Martín Ledesma (Capiatá).

- 8 Septiembre (Areguá) vs. General Caballero ZC.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) realizará la programación de partidos esta semana.

De cara a la fase 3, a los 20 equipos clasificados de la fase 2 se le sumarán los 12 clubes de la Primera División. Los equipos serán emparejados mediante un sorteo, en 16 llaves de dos equipos cada una, a partido único. Los ganadores clasifican a los octavos de final, y así sucesivamente hasta la final.