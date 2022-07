Fernando de la Mora golea y sigue en la Copa Paraguay

El estadio Gunther Vogel de la ciudad universitaria, fue sede del enfrentamiento entre equipo de la Intermedia y la Primera C, con una contundente victoria de Fernando de la Mora sobre 1° de Marzo de la misma ciudad, por el marcador de 5-0.

Un doblete de Carlos Díaz, un tanto de Roque Guachire, otro de Cristopher Chávez e Isaías Franco, permitieron la goleada del “Rojo de Palomar”.

Con esta victoria el equipo de Pablo Caballero se convierte en el decimosexto clasificado a la fase 3, sumándose a: Sport Primavera (UFI), Fulgencio Yegros (Primera B), 2 de Mayo (Intermedia), Sport Colonial (Primera C), Cristóbal Colón JAS (Primera B), Deportivo Capiatá (Primera B), Benjamín Aceval (Primera C), Sportivo Trinidense (Intermedia), General Caballero ZC (Primera B), Atlético Colegiales, River Plate (Intermedia),Sportivo Iteño (Intermedia), Deportivo Obrero (UFI), Sport Colombia (Primera C) y Sportivo Luqueño (Intermedia).

Síntesis:

1° de Marzo (Fernando de la Mora) 0-5 Fernando de la Mora (Asunción)

Estadio: Gunther Vogel (San Lorenzo). Árbitro: Carlos Figueredo. Asistentes: Jorge Martínez y Silvio Coronel. Cuarto árbitro: Luis Trinidad. Delegado APF: Nasthasha Torres.

Alineaciones:

1° de Marzo: Enrique León; Ricardo Villalba, Héctor Santacruz, Júnior Pineda y Fabio Corvalán; Carlos González (71′ Arnaldo Carrera), Víctor Montiel (63′ Bautista Cardozo), José Portillo (21′ Rogelio Meza) y Kevin Diarte; Wilfrido Acuña y Eduardo Martínez. D.T: Adrián Cáceres.

Fernando de la Mora: Mario Ramírez; Rodrigo González, Denis Acosta, Lucas Castro y Jesús Duarte; Isaías Franco, Ernesto Cristaldo (67′ Néstor Cubilla), Roque Guachiré y César Ayala (54′ Cristhian Riveros); Carlos Díaz (61′ Bonifacio Roa) y Cristopher Chávez. D.T: Pablo Caballero.

Goles: 7′ Roque Guachiré, 14′ y 49′ Carlos Díaz, 53′ Cristopher Chávez y 62′ Isaías Franco (FDM).

Amonestados: 39′ Víctor Montiel, 47′ Ricardo Villalba y 69′ Wilfrido Acuña (1DM).