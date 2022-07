En el Este se inicia la Semana 9 de la Copa Paraguay

El 3 de Febrero (Intermedia) hará su aparición, en su escenario, enfrentará a Juventud de San Cosme y Damián (UFI) que viene de dejar en el camino a Coronel Martínez de Yuty (UFI).

Lea más: Fernando golea y Teto Cristaldo se despide en la Copa Paraguay

* Ciudad del Este (16:00). En el estadio Antonio Aranda, Juventud de San Cosme y Damián-3 de Febrero CDE. Árbitro: Víctor Ruiz. Asistentes: Marco Velázquez y Edilson Florenciano. Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz.

* Mañana (16:00): En el estadio la Arboleda, Valois Rivarola-Rubio Ñu.

* Jueves (14:00): en el estadio Ofelio Schukovsky (Obligado), Tembetary-Guaraní de Trinidad.

* Clasificados a Tercera Fase: Fulgencio Yegros (Primera B), Primavera de Curuguaty (UFI), 2 de Mayo PJC (Intermedia), Sport Colonial (Primera C), Cristóbal Colón JAS (Primera B), Capiatá (Primera B), Benjamín Aceval (Primera C), Trinidense (Intermedia), General Caballero ZC (Primera B), Colegiales (Intermedia), River Plate (Intermedia), Iteño (Intermedia), Obrero de Capitán Bado (UFI), Sport Colombia (Primera C), Luqueño (Intermedia), Fernando de la Mora (Intermedia) y San Lorenzo (Intermedia).