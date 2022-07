Juventud de San Cosme y Damián da el batacazo en la Copa Paraguay

El monarca del departamento de Itapúa, que será rival de Tacuary en la Fase 3, estuvo a la altura de la exigencia y pasó al frente en el marcador con un tanto de volea de Gerónimo Mereles, en los primeros minutos del lance.

En la media hora de juego, el “Rojo esteño” logró nivelar el marcador, mediante un golazo de Derlis Chávez, quien recibió en tres cuarto de campo y ensayó el disparo que se coló en el ángulo de la portería naranja.

Con ese resultado fueron a los penales y desde los doce pasos, el elenco comandado por Domingo Ortiz demostró mayor efectividad, convirtiendo en cinco ocasiones, contra tres concreciones del equipo dirigido por Óscar Lusich.

Estadio: Antonio Aranda (Ciudad del Este). Árbitro: Víctor Ruiz. Asistentes: Marco Velázquez y Edilson Florenciano. Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz.

Juventud de San Cosme: Aldo Villalba; Alexis Cardozo, Ángel Amarilla, Ricardo Caballero y Juan Cabrera; Fernando Domínguez (64′ Mauro Sánchez), César Cantini (74′ Rolando Acosta), Miguel Cuenca y Gerónimo Mereles; Fredy Morales y Cándido Álvarez (46′ Armando Aguilera). D.T.: Domingo Ortiz. 3 de Febrero CDE: Lucas Verza; Cristian García (56′ Ismael Giménez), Fernando Caballero, Alexis Rodas y Marco Silva; Anyelo Bogado, Derlis Chávez, Reinaldo López (79′ Diego López) y Héctor Helman; Eder Ruiz y Nicolás García (46′ Alejandro Arnada). D.T.: Óscar Lusich.

Goles: 6′ Gerónimo Mereles (J); 33′ Derlis Chávez (3F). Penales. Anotaron: Miguel Cuenca, Rolando Acosta, Gerónimo Meleres, Ángel Amarilla y Fredy Morales (J); Anyelo Bogado, Marco Silva y Héctor Helman (3F). Malogró: Alejandro Aranda (3F). Amonestados: 23′ Fernando Caballero, 46′ Alexis Rodas (3F).

Hoy se juega en el barrio Trinidad

La disputa de la Semana 9 del torneo de integración de la APF prosigue hoy, con un duelo vespertino que tendrá lugar en el barrio Trinidad, donde el dueño de casa, Rubio Ñu, representante de la Intermedia, hará su aparición en el certamen enfrentando a Valois Rivarola, equipo que milita en la Primera C, y que en la etapa inicial dejó en el camino a Juventud de Loma Pytã.

* Barrio Trinidad (16:00). En el estadio La Arboleda, Valois Rivarola vs. Rubio Ñu. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Nimio Vera y Blas Rojas. Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.

Mañana se completa la Fase 2

* Obligado (14:00). En el estadio Ofelio Schukovsky. Atlético Tembetary vs. Guaraní de Trinidad.

* Clasificados a la Fase 3: Fulgencio Yegros (Primera B), Primavera de Curuguaty (UFI), 2 de Mayo PJC (Intermedia), Sport Colonial (Primera C), Cristóbal Colón JAS (Primera B), Deportivo Capiatá (Intermedia), Benjamín Aceval (Primera C), Trinidense (Intermedia), General Caballero ZC (Primera B), Colegiales (Intermedia), River Plate (Intermedia), Sportivo Iteño (Intermedia), Obrero de Capitán Bado (UFI), Sport Colombia (Primera C), Sportivo Luqueño (Intermedia), Fernando de la Mora (Intermedia), San Lorenzo (Intermedia) y Juventud de San Cosme y Damián (UFI).