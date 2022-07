Tacuary vs. Cerro Porteño: después de sufrir, ganó el Ciclón

Tacuary hizo de local en el Defensores del Chaco para recibir a Cerro Porteño que venía de ganar a 12 de Octubre. Los locales empataron en la primera fecha con Guaireña FC. Francisco Arce incluyó tres cambios con relación al partido anterior.

Tacuary comenzó mucho mejor el partido y así lo fue durante casi toda la primera etapa. Los dirigidos por Iván Almeida en ningún momento se metieron para atrás a aguardar a Cerro Porteño, todo lo contrario, fue a presionar arriba y lo complicó varias veces al azulgrana.

Ya en el primer ataque, Alexis Duarte sacó de manera displicente el balón y Valdecí no pudo aprovechar porque su remate fue tapado por Jean Fernandes. Así fue que Tacuary llegaba mucho más y mejor que su rival, hasta tuvo un remate en el travesaño de Marcos Benítez.

Cerro Porteño, por su parte, después de los quince minutos comenzó a tener un poco más el balón, pero no fue suficiente ya que por la derecha no estaba funcionando el tándem Alan Núñez – Braian Samudio. El juvenil lateral que estaba jugando su segundo partido no estuvo bien y Samudio jugó un mal partido también.

Tuvo un par de ocasiones para marcar Cerro, por ejemplo, en un cabezazo de Aquino que el arquero Aldo Bareiro y Francisco Arce ya miraba hacia su banca para los cambios al inicio de la segunda etapa.

Ambos entrenadores optaron por realizar varios cambios al inicio de la segunda etapa. Tacuary realizó tres y Cerro Porteño, dos, precisamente los cambios por el sector derecho con el ingreso de Alberto Espínola y Enzo Giménez, por Alan Núñez y Federico Carrizo.

Pero Cerro no mejoró con relación al primer tiempo, siguió jugando mal y llegando de mala forma hasta el arco de Aldo Bareiro. Las cosas se le complicaron más a Cerro Porteño cuando fue expulsado Robert Piris da Motta tras una fuerte falta sobre Marcos Benítez.

En ese momento, Tacuary se fue con todo hacia Jean Fernandes y tuvo una clarita en una pelota que le pusieron a Jorge Ortega que, ingresó solo, y su remate se fue afuera por muy poco.

Allí Arce puso a Carlos Rolón por Moreno Martins y defendió mejor. Carrascal se fue lesionado, Aquino también, y al parecer una lesión grave.

Tacuary se perdió jugadas claras de gol en el contragolpe, mientras que a Cerro le costaba, a pesar de anotar un gol que fue anulado.

Cuando parecía que Cerro ya no podía llegar a ganar el partido y resignarse con el empate llegó el balón al medio del área y Damián Bobadilla apareció para anotar el gol que después fue el del triunfo de Cerro Porteño.