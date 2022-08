General Caballero JLM 0-Olimpia 2: Paseo del Expreso por Alto Paraná

Trabajo facilitado por el adversario

El espectáculo no tuvo el nivel esperado. Olimpia, confiado en su potencial, actuó con paciencia, a media máquina, sabiendo que en cualquier momento marcaría la diferencia por la jerarquía de sus jugadores.

“General”, que lucha por la permanencia, aplicó el modo defensivo aún jugando en casa. Cómodo mientras su arco estaba en cero, con un bloque defensivo expeditivo, conservando el orden hasta el tramo final del primer tiempo. Cuando necesitó cambiar de chip y adoptar otra postura, quedó nublado.

No pasaba mucho hasta que un guadañazo de Paredes sobre Salcedo mermó al local y otorgó ventajas al visitante. Le árbitro no había advertido la falta, fue alertado por el VAR y expulsó al volante rojo por juego brusco grave.

El Decano empezó a ejercer presión, tuvo una oportunidad de gol con un cabezazo de Montenegro que tras picar dio en el travesaño y en tiempo adicional llegó al tanto mediante el remate de Cardozo desde posición frontal a la portería. El tiro de Derlis había sido bloqueado por Castellano y el rebote fue aprovechado para la definición de Fernando, de gran tarea.

Apenas iniciada la complementaria, Eduardo Duarte le cometió un penal a Cardozo. Con disparo colocado, Derlis González registró el 2-0 para el elenco franjeado, que pudo haber llegado a la goleada.

Recién en el minuto 89, Olveira entró en acción para desviar un remate de Hauche. El desempeño del conjunto mallorquino fue realmente pobre.

Fue un verdadero paseo del Expreso Decano por Alto Paraná. Un equipo que crece con buenos resultados, con un estilo de juego vertical, con el componente del despliegue físico que le permite presionar para forzar errores de salida.

Gustavo Florentín necesita tiempo de trabajo. Este General Caballero está lejos de ser competitivo.

El camino correcto

Olimpia transita por el camino correcto en el Clausura 2022. General Caballero afronta una temporada inicial en Primera complicada. Testimonios:

* Miguel Cardona. “Importante victoria sobre todo después de ganar un clásico, no nos debemos relajar. Al terminar ese partido dijimos en vestuario que si no ganábamos en Mallorquín no tendría sentido”, expresó el presidente franjeado.

* Julio César Cáceres. “Contentos por volver a triunfar. El equipo se comportó como debía comportarse. Trabajamos para mejorar en todo sentido”, indicó el DT del Decano.

* Gustavo Florentín. “Estábamos controlando bien el partido y con la expulsión (Duarte) no pudimos sostener el cero en el primer tiempo”, señaló el conductor mallorquino.