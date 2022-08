Libertad le gana a Nacional: El Guma sigue con hambre

Desnivela ante el rival disminuido

Fue un arranque con mucho vértigo y gran dinámica por parte de ambos equipos, Nacional salió a presionar arriba y no le dejó al equipo de Garnero realizar su habitual juego de mucho movimiento de balón. A pesar de jugar cerca del arco visitante, el equipo tricolor no pudo tener una acción importante para abrir el marcador.

Libertad tenía que apostar a los pases largos para intentar sorprender con la velocidad de Melgarejo y Merlini, este último estuvo a punto de marcar, pero se le anticipó Ibarrola cuando se disponía a patear. Algunas corridas de Arrúa y Gaona Lugo eran las armas que trataba de hacer pesar el equipo local, pero no tuvo buena sintonía entre sus hombres que llegaban a pisar el área rival. Dentro de su propuesta, el cuadro gumarelo tuvo una primera chance clara con un remate de Merlini estando solo que sacó con una mano el golero Rojas. Y otra buena ocasión con una gran jugada de Roque Santa Cruz que le cedió el balón a Diego Gómez que remató al arco y casi sobre la línea la sacó el defensor Miguel Jacquet cuando el arquero había quedado fuera de acción.

La complementaria arrancó con un equipo albo ambicioso pero que se frenó con la expulsión de su lateral Wilson Ibarrola por roja directa en una acción dividida con una parada a la altura de la nuca del rival. Cuando trataba de reacomodarse el dueño de casa, el Repollero optimizó un contragolpe con la colaboración del defensor Jordan Santacruz que no supo despejar el balón al vacío y fue superado en velocidad por Bautista Merlini que definió a un costado de Rojas para desnivelar en la Visera. Ese tanto golpeó al conjunto de Pedro Sarabia y trató de reaccionar pero la visita mejoró la posesión del esférico y evitó la atropellada del adversario controlando el juego y teniendo otras chances para volver a marcar.

El ingreso de Tacuara Cardozo para acompañar a Roque le dio más fuerza a la ofensiva albinegra. En buena combinación entre Franco y Cardozo, terminó en el segundo gol del actual campeón con definición de el experimentado delantero que volvió a anotarse entre los goleadores, para una victoria que le permite a Libertad estar en los primeros lugares y aferrarse a la pelea en el Clausura.

Sarabia: Tras “la expulsión se dio otro partido”

Por el sector de las carpas de Nacional la derrota se tomó con calma y el entrenador, Pedro Sarabia, se refirió al juego: “Hicimos un buen primer tiempo, luego de la expulsión se dio otro tipo de partido, tratamos de hacer lo nuestro pero contra estos equipos no te podés dar el lujo de jugar con un hombre menos” señaló el adiestrador.

Sarabia siguió analizando el partido “Somos un equipo guapo pero no podemos jugar diezmado este tipo de partidos, sabíamos que debíamos cederle el balón al rival”.

En otro momento del análisis del encuentro albo este señaló: “Tratamos de no hablar de los arbitrajes, porque realmente eso no soluciona nada, no vi tantas falencias hoy, pero si quizás lo vi un poquito nervioso o un poco ansioso al juez, porque es joven” concluyó el técnico tricolor.

Pedro vio caer el invicto de su equipo, pero lo mantiene en la pelea entre los primeros de la clasificación.

Garnero: Se valora la victoria y critica el arbitraje

El entrenador de Libertad, Daniel Garnero, valoró ganar en un campo difícil: “El campo de juego nos costó mucho, en la primera etapa tuvimos chances de abrir el partido. Después si ya pudimos tener efectividad y lograr los tantos para manejar el partido a pesar de las dificultades que se presentaron”.

Garnero también sostuvo que “sabíamos que teníamos un rival complicado en frente, pero al ponernos en ventaja ya pudimos controlar la pelota, el equipo tuvo paciencia y supo asimilar los problemas que se presentaron”.

Cuando se le consultó sobre la labor del árbitro Derlis Benítez, el técnico liberteño se soltó y afirmó que “el arbitraje no me gustó para nada”, para luego indicar “se vienen más partidos difíciles y ojalá podamos contar pronto con los lesionados del plantel”, afirmó Garnero de cara a lo que resta del torneo y la Copa Paraguay.

Fabio Martín Ruiz Díaz (@fabiomartin81)