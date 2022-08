Arrancó la séptima fecha de Formativas

La fecha finalizará este miércoles y el viernes arrancará la octava jornada.

Cartelera:

Cerro Porteño – Guaraní en Parque Azulgrana (Ypané). Martes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Miércoles: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Nacional – Libertad en Parque Guasu. Martes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Miércoles: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Sol de América – Guaireña FC en Parque Guasu. Martes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Miércoles: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

12 de Octubre – Tacuary FBC en Nikkei Bellmare (Itauguá). Martes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Miércoles: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Resistencia SC – Sportivo Ameliano en Parque Guasu. Martes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Miércoles: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

General Caballero JLM – Olimpia en Unión Ybyrarô. Martes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Miércoles: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Próxima fecha:

Guaireña FC – Nacional.

Libertad – Guaraní.

Sportivo Ameliano – 12 de Octubre.

General Caballero JLM – Cerro Porteño.

Olimpia – Resistencia SC.

Tacuary FBC – Sol de América.

Los líderes:

Sub 14: Tacuary FBC, 16 puntos.

Sub 15: Libertad y Olimpia, 16.

Sub 16: Cerro Porteño y Olimpia, 15.

Sub 17: Guaraní, 16.

Sub 18: Libertad, 15.

Sub 19: Libertad y Guaraní, 15.