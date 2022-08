Desencanto azulgrana

Cuando uno desaprovecha y el otro no se rinde

El rendimiento no fue bueno a lo largo del partido, la superioridad no se vio y no saber aprovechar las pocas ocasiones de anotar y la mínima diferencia no aseguraba el triunfo. Eso le pasó a Cerro Porteño al que le costó llegar a la ventaja, que lo hizo a través de Carlos Rolón, y en el cuarto minuto de adición se le fue otra vez la victoria.

Lea más: Julio Jiménez en el remate la cancha de General Díaz

Otra vez porque venía de no ganar a Guaraní la fecha pasada y que le empató sobre el final. Y General Caballero dentro de sus limitaciones y la necesidad de sumar puntos hizo lo suyo y tuvo su premio porque no se rindió nunca y aumentó el desencanto de los azulgranas.

No tuvo claridad el fútbol del equipo de Chiqui Arce, no encontró la manera de marcar una diferencia en la cancha. Desde el fondo tuvo que aparecer uno para buscar encontrar la manera de generar peligro adelante. Y fue justamente un potente remate de Juan Patiño la más clara, además del gol de Carlos Rolón que vino tras un pelotazo que llegó a las narices del arquero Juanito.

La formación de Mallorquín, incluso vio la tempranera expulsión de su técnico Florentín, y que buscó no dejarse ser superado por la visita que pese a la mayor jerarquía no lo logró a mandar en la cancha.

Lea más: Guillermo Barros Schelotto reveló la lista para el amistoso contra México

Se fue el primer tiempo sin jugar bien, pero la con la ventaja mínima. En la complementaria, tuvo un par de situaciones muy claras para aumentar Cerro, pero no fue capaz de aprovechar y así le fue...

...Se iba el partido, a pesar de estar ganando se vio algo de fastidio en Aquino al escuchar algo de Chiqui Arce y poco después se vino el balde de agua fría. Y hubo grito en la frontera con el gol del empate de Juan Heinze, desempolvado del archivo anoche y terminó siendo el de la alegría local y el aguafiestas del Ciclón que acumula cuatro partidos sin ganar. Qué se viene, una incertidumbre.