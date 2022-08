Escalada de Pastoreo continúa en la Intermedia

Estadio: La Arboleda. Árbitro: Marco Franco. Asistentes: Derlys González y Christian Giménez. Cuarto árbitro: Nelson Palma.

Lea más: División Intermedia: Luqueño apunta al ascenso

Rubio Ñu: Diego Huesca; Alexis Fernández (63′ Derlis Melgarejo), Javier Vallejos, Édgar Benítez y Yony Villazanti; Matías Verdún (66′ Armando Samaniego), Juan Barrios, Juan Gauto y Paúl Villero; Emmanuel Morales (46′ César Giménez) y Víctor Avalos. D.T.: Pablo Caballero. Pastoreo: Alejandro Machuca; Derlis González, Mario Barrios, Emigdio Bobadilla y Filipe Brunetto; Kevin Lezcano (64′ Néstor Galeano), Víctor Argüello, Enrique Araújo y Denis Peralta (79′ Mario Saldívar); Ricardo Solís (66′ Carlos Castro) y Renzo Carballo. D.T.: Elio Espínola.

Goles: 4′ Renzo Carballo, 40′ Emigdio Bobadilla, 51′ y 84′ Mario Barrios, el primero de penal (P). Amonestados: 30′ Bobadilla, 77′ Argüello y 88′ Carballo (P). Expulsado: 37′ Vallejos (RÑ).

Iteño 3-Colegiales 3

En un partidazo, Sportivo Iteño y Atlético Colegiales empataron 3-3 en el duelo que tuvo lugar en la ciudad del “cántaro y la miel”.

Estadio: Presbítero Manuel Gamarra. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Roberto Azari y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

Iteño: Óscar Meza; Roger Rojas, Matías Ojeda, Arnaldo Alvarenga y Wilson Notario; Carlos Romero (80′ Jefferson Carabalí), José Barreto, Jorge Pineda y Enzo Benítez (46′ Jackson Acheampong); Santiago Santacruz (90′ Pedro Galeano) y Richart Ortiz. D.T.: Julio Villalba. Colegiales: José Colmán; Marcial Núñez, Federico Estigarribia, Marcelo Riquelme e Iván Ayala (56′ Ulises Coronel); Claudio Orquiola, Pedro Fernández, Hugo Romero (57′ Julio Castillo) y César Castro; Juan Roa y Gerardo Echeverría (72′ Blas Medina). D.T.: José Britos.

Goles: 40′ y 78′ Juan Roa, 92′ Federico Estigarribia (C); 43′ Roger Rojas, 47′ y 71′ Richart Ortiz (I). Amonestados: 4′ Ojeda y 13′ Santacruz (I); 16′ Ayala, 36′ Echeverria y 84′ Roa (C). Expulsados: 76′ Ojeda y 96′ Notario (SI); 69′ Orquiola (C).

* Hoy, 10:00: Santaní-2 de Mayo, en San Estanislao (arbitraje de Giancarlos Juliadoza). Mañana, 14:15: Atyrá-Trinidense, en Atyrá. 19:15: 3 de Febrero-River Plate, en Ciudad del Este. Martes, 14:45: Fernando de la Mora-Guaraní de Trinidad, en Vista Alegre. 17:00: Independiente-San Lorenzo, en Campo Grande. 19:15: Martín Ledesma-Luqueño, en Deportivo Capiatá.

* Clasificación: Trinidense 51 puntos, Luqueño 50, Pastoreo 47, San Lorenzo 44, Fernando de la Mora 35, Colegiales 35, Martín Ledesma 33 e Independiente CG 33, Rubio Ñu 30, 3 de Febrero CDE 26, Atyrá 25, Guaraní de Trinidad 24, 2 de Mayo PJC 22, River Plate 19, Santaní 18 e Iteño 17.