12 de Octubre vs. Sol de América: Sol ingresa en zona de Sudamericana y hunde al “12″

Después del triunfo de General Caballero JLM ante Guaraní, el 12 de Octubre ingresaba al campo de juego con la imperiosa necesidad de ganar para alcanzar en el promedio al rojo. Sol de América, de irregular campaña, quería ganar para ponerse en zona de clasificación a la Sudamericana.

Fueron unos primeros minutos en los que ambos equipos no se sacaron diferencias, el campo no estaba en buenas condiciones y no se podía jugar un buen fútbol. Además, de la obligación y el nerviosismo que tenían ambos.

Lentamente se fueron soltando y allí fue mejor el cuadro visitante que parecía tenía más argumentos para llegar a generar peligro frente al arco rival. Así después de un tiro libre, Estigarribia cedió la pelota a Rodrigo Rojas que remató de buena forma y venció a Medina. Pero, apareció el VAR y señaló que el ex capitán de Cerro Porteño estaba adelantado.

Sol no se quedó con eso y siguió buscando, fueron minutos en los que se mostró superior a su rival. Víctor Barrios desbordó por la derecha, envío el balón al medio y Santiago Salcedo apareció para anotar, de cabeza, el gol de los visitantes.

12 de Octubre mejoró y comenzó a hacer figura a Luis Ojeda. En una ocasión, el arquero argentino se equivocó en la salida, Batallini ingresó solo, remató y de nuevo Ojeda controló el balón. Después fue de nuevo Batallini el que buscó el gol y Ojeda el que pudo desviar.

En el segundo tiempo los equipos ingresaron sin cambios, 12 de Octubre fue el que tuvo la iniciativa por la obligación que tenía de llegar al empate. Luis Ojeda dijo presente de vuelta en un par de ocasiones. Fue en una chilena de Martín Batallini que sacó y del rebote Kevin Arce remató para que Ojeda saque el balón al tiro de esquina.

Para Sol quedaba el contragolpe, cedió la pelota a su rival que llegaba peligrosamente hasta el área rival. Hasta que después de un tiro de esquina, Sol iba a salir y el balón pega en el brazo de Salcedo, tras la revisión del VAR, avisan a Juliadoza que es penal y Martín Batallini tuvo en sus pies el empate del local. El argentino remató fuerte y al travesaño perdiendo la posibilidad de empatar.

Los nervios se apoderaron del 12 de Octubre, se vinieron los cambios y uno de ellos, en Sol, fue Tomás Rojas. El volante por la derecha tuvo un remate que Medina sacó al tiro de esquina y tres minutos después hizo una gran jugada por derecha, puso el balón al medio y Rodrigo Rojas anotó el segundo para los de Villa Elisa.

Las cosas ya estaban complicadas para el 12 de Octubre cuando Aldo Vera se fue expulsado por una fuerte entrada sobre Cristian Núñez. Prácticamente Sol aseguraba el resultado a su favor.

Ganó Sol de América y le sirve para ubicarse en zona de clasificación a Copa Sudamericana, mientras que el 12 de Octubre es uno de los más comprometidos con el descenso a la Intermedia.